Nie żyje Janina Paradowska. Wybitna dziennikarka i komentatorka polityczna miała 74 lata. O śmierci Janiny Paradowskiej poinformowało radio TOK FM, z którym współpracowała. Dziennikarka miała poprowadzić dziś rano audycję w stacji, lecz nie stawiła się w pracy.

Janina Paradowska była jedną z najpopularniejszych i najbardziej cenionych dziennikarek i publicystek w kraju. Urodziła się w Krakowie. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała m.in. w "Polityce", "Gazecie Wyborczej". Na razie nie są znane przyczyny śmieci Janiny Paradowskiej.

Na razie przyczyny śmierci Janiny Paradowskiej nie są znane.

Zobacz także

Na śmierć Janiny Paradowskiej zareagowało mnóstwo gwiazd ze świata polityki i dziennikarstwa/ Wśród nich m.in. Joanna Senyszyn:

Tomasz Kammel również jest poruszony nagłą śmiercią publicystki:

Pani Janko kochana. I co to teraz bedzie?

Wlasnie prowadze program i wcale mi nie jest do smiechu. Pamietam jednak co mi Pani mówiła o profesjonalnym podejsciu do roboty.

Jan Kaczkowski Maria Czubaszek i teraz Pani?

Cholera jasna! Dziekuje za każdą sekundę mądrych rozmów i rozsądnego podejścia do życia. Będę bardzo bardzo tęsknił:((((((