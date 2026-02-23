Aniela Woźniakowska, znana w sieci jako Lil Masti zorganizowała baby shower, podczas którego zdradziła imię synka, który przyjdzie na świat już lada moment. Okazuje się, że wyjątkowe imię dla chłopca wybrał dla niego tata:

Dość szybko to wymyśliłem przyznał Tomasz Woźniakowski.

Lil Masti będzie miała syna

We wrześniu 2025 roku Lil Masti ogłosiła swoją drugą ciążę. Od tego czasu regularnie dzieliła się z fanami kolejnymi etapami tego wyjątkowego czasu. Na temat płci dziecka internauci prowadzili gorące dyskusje, typując zarówno syna, jak i córkę. Wreszcie jednak nadszedł moment prawdy. Na oficjalnym nagraniu z Dubaju Lil Masti i Tomasz Woźniakowski zdradzili, że spodziewają się syna! Emocje sięgnęły zenitu, a w sieci zaroiło się od gratulacji oraz wzruszeń. W końcu przyszedł czas, by poznać jego imię.

Imię syna Lil Masti

Aniela Woźniakowska i Tomasz Woźniakowski imię synka zdradzili podczas uroczystego baby shower, na którym pojawiła się cała rodzina oraz przyjaciele pary. Lil Masti zdradziła imię syna:

Imię naszego synka to Hektor. Na imię wpadł Tomek.

"Tak się umówiliśmy, że jak będzie chłopiec to imię wymyślę ja" - dodał Tomasz Woźniakowski. Lil Masti przyznała, że ma mnóstwo pomysłów na imiona dla córeczek, natomiast tego dla synka nie umiała wymyślić:

Ja mam imię dla dziewczynek jeszcze na pięć w przód ale jakoś imię chłopca nie przychodziło do mnie. Natomiast, jak dowiedzieliśmy się, że chłopiec to Tomek przyszedł i mówi: kochanie, już wiem.

Tomasz Woźniakowski bardzo szybko poradził sobie z wyzwaniem. Imię dla synka musiało być wyjątkowe:

Dosyć szybko to wymyśliłem, chciałem, żeby było to imię, które oddaje siłę, dyplomację i sprawiedliwość.

Lil Masti podsumowała:

Zdecydowanie Hektor ma bardzo silną energię, więc super nam się podoba.

Internauci ruszyli z komentarzami:

To jest naprawdę HIT. Ale najważniejsze, że Wam się podoba, dużo zdrówka

Nie brakowało złośliwości, które sugerowały, że to imię jak dla zwierzaka, jednak internauci bardzo szybko stawiali do pionu złośliwców:

Hektor to imię wojownika i bohatera, znane od tysięcy lat. Jeśli ktoś kojarzy je tylko z psem, to mówi więcej o nim niż o imieniu

Omg, co wy macie z tymi psami, wiele dzieci ma na imię Kajtek, Sara, Sonia, Maksiu itp. a i psy też często spotykane o tych imionach. Ja uważam ze bardzo ładne imię, od razu mi się z siłą skojarzyło a i myślę w każdym języku brzmi tak samo, więc tez fajnie.

Lil Masti i Tomasz Woźniakowski mają także córeczkę, która również posiada wyjątkowe i rzadko spotykane imię Aria. Niedawno imię syna zdradzili też Andziaks i Luka. Chłopiec otrzymał imię Franco.

