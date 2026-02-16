Andziaks i Luka powitali na świecie swoje drugie dziecko. Imię dla chłopca przestało już być tajemnicą. Andziaks i Luka ujawnili, że ich syn otrzymał imię Franco. Co oznacza imię Franco? Oraz jak często jest nadawane w Polsce? Sprawdziliśmy.

Imię syna Andziaks i Luki

W 2026 roku Andziaks i Luka zostali rodzicami po raz drugi. Urodził im się synek, którego imię do tej pory utrzymywali w tajemnicy. Sam Trochonowicz się dziwił, dlaczego fakt jak nazwali dziecko budzi aż takie zainteresowanie wśród internautów. Fani doszukiwali się szczegółów, które mógłby zdradzić rodziców w kwestii ich wyboru imienia dla dziecka. Przewijały się takie propozycje jak Alex, Max, Louis czy Tiago, co było imieniem, o którym marzył sam Luka.

Ostatecznie Andziaks i Luka ujawnili, jakie imię nadali synowi w swoim najnowszym vlogu na kanale Youtube: "Chcieliśmy Wam oficjalnie przedstawić naszego synka. Mam już pięć tygodni i mam na imię Franco". Okazuje się, że to wyjątkowe imię było pomysłem influencerki: "Sama je wymyśliłam, a potem nie byłam pewna. Długo się zastanawiałam. Z początku było mi ciężko oswoić się z brakiem odmiany". Ostatecznym argumentem za, był fakt jak szybko Charlotte zaakceptowała wymyślone przez Andziaks imię dla chłopca.

Co oznacza imię Franco?

Syn Andziaks i Luki otrzymał wyjątkowo rzadkie w Polsce imię Franco. Imię Franco wywodzi się z języka włoskiego i oznacza "wolny". Jego polskim odpowiednikiem jest Franciszek wywodzący się od łacińskiego imienia Franciscus, co oznacza "pochodzący z Francji", "Francuz". Imię to zyskało popularność dzięki św. Franciszkowi z Asyżu. Imię Franco jest szczególnie popularne w Argentynie, Włoszech, Hiszpanii, Kolumbii, Meksyku czy Stanach Zjednoczonych.

Imię Franco w Polsce

W Polsce w rejestrze PESEL wśród pierwszych imion męskich, imię Franco pojawia się aż 269 razy. Są to dane na 20 stycznia 2026 roku, które zostały opublikowane na stronie gov. Z informacji, które podano wynika, że w 2025 roku imienia Franco nie otrzymało żadne dziecko. Jednocześnie jest to bardzo rzadkie imię występujące w naszym kraju.

Czy decyzja Andziaks i Luki o nadaniu tego imienia synowi, sprawi, że coraz więcej rodziców pójdzie w ich ślady?

