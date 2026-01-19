We wrześniu 2025 roku Lil Masti, czyli Aniela Woźniakowska, ogłosiła swoją drugą ciążę. Po narodzinach córki Arii w sierpniu 2023 roku, influencerka ponownie podzieliła się z fanami radosną nowiną. Aniela i jej mąż Tomasz Woźniakowski nie ukrywali, że kolejne dziecko było ich wielkim marzeniem.

Teraz Lil Masti z radością dzieli się kolejnymi momentami związanymi z oczekiwaniem na narodziny kolejnego członka rodziny. Tym razem pochwaliła się nowym nagraniem, na którym zaprezentowała fanom swój rosnący, ciążowy brzuszek.

Chłopiec czy dziewczynka? Lil Masti zdradziła płeć dziecka

W styczniu 2026 roku na profilach społecznościowych Lil Masti pojawiło się emocjonujące nagranie z Dubaju, które rozwiało wszystkie wątpliwości fanów. Aniela i Tomasz postanowili ogłosić płeć swojego drugiego dziecka podczas wzruszającej ceremonii w tym luksusowym mieście. Nagraniu towarzyszyła podniosła atmosfera, a internauci nie kryli wzruszenia. Okazało się, że para spodziewa się syna.

Lil Masti pochwaliła się ciążowym brzuszkiem

Teraz na instagramowym profilu Lil Masti pojawiło się nowe nagranie, na którym influencerka nie tylko chwali się ciążowym brzuszkiem, ale także zdradziła nowe szczegóły związane z oczekiwaniem przyjścia na świat synka.

Pytacie jak tam synuś. No już zaraz wchodzimy w 8. miesiąc. (...) Synuś (ma się - przyp red.) bardzo dobrze. No i w końcu mogę mówić, że jest synuś, a nie dzidzia, bobas tak wiecie, bezosobowo, więc u nas dobrze. - przekazała

W tej samej relacji gwiazda sieci dodała, że wielu jej obserwatorów faktycznie dobrze obstawiała płeć jej drugiej pociechy.

Zrobiliśmy ten gender reveal, no to faktycznie większość z Was zgadła, że jest chłopczyk. Dużo osób oceniała po wyglądzie mojego brzucha, że jest niżej, że ma inny kształt, właśnie taki, jak z chłopcami się ma. Nie wiem, ja tego w ogóle nie widzę - dla mnie brzuch ciążowy zawsze wygląda podobnie. Natomiast no fajnie, że dużo osób zgadło. - dodała

Fot. Instagram lilmasti

