Lil Masti pokazała zdjęcie ze szpitala. "Tik tak tik tak"
Lil Masti przekazała fanom najnowsze wieści tuż przed porodem. Influencerka poinformowała, że od rana przebywała w szpitalu, bo jej ciało zaczęło przygotowywać się do narodzin dziecka. Choć na razie wróciła do domu, wszystko może wydarzyć się w każdej chwili.
Lil Masti, czyli Aniela Bogusz, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich influencerek i youtuberek. Popularność zdobyła w internecie, gdzie przez lata dzieliła się treściami związanymi z treningami, stylem życia i codziennością. Obecnie chętnie pokazuje w mediach społecznościowych swoje życie rodzinne, a szczególnym zainteresowaniem fanów cieszą się wpisy dotyczące macierzyństwa. Influencerka regularnie relacjonuje przebieg ciąży i przygotowania do narodzin dziecka. Nic więc dziwnego, że jej najnowszy wpis ze szpitala wzbudził ogromne emocje wśród obserwatorów. Wszystko wskazuje na to, że poród może rozpocząć się już w najbliższym czasie.
Lil Masti pokazała zdjęcie ze szpitala
Lil Masti opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie wykonane podczas wizyty w szpitalu. Influencerka zdradziła, że od rana była pod opieką lekarzy, ponieważ pojawiły się pierwsze sygnały świadczące o zbliżającym się porodzie. Jak napisała:
My od rana w szpitalu. To może wydarzyć się w każdej chwili. Ciało daje znaki i przygotowuje się do porodu. Narazie zostałam odesłana do domu, czekamy dalej. Tik tak tik tak.
Z relacji influencerki wynika, że choć poród jeszcze się nie rozpoczął, rozwiązanie jest już bardzo blisko. Na razie Lil Masti wróciła do domu i oczekuje na rozwój wydarzeń.
Fani wspierają przyszłą mamę
Pod postem szybko pojawiło się wiele komentarzy od fanów, którzy przesyłają influencerce słowa wsparcia i otuchy przed porodem.
Internauci pisali między innymi:
Pięknie wyglądasz, mimo tych wszystkich emocji i stresu! Widać, że mała Aria też już czeka na braciszka. Niech te ostatnie godziny lub dni miną w spokoju i domowej atmosferze. Dużo siły na sam finał i samych pięknych chwil już w komplecie! Powodzenia.
Pojawiły się także krótsze wiadomości wsparcia:
Powodzenia! Zdrowia i siły dla Was!
Dużooo siły dla mamci.
Fani z niecierpliwością czekają na kolejne wieści i moment, w którym influencerka poinformuje o narodzinach dziecka. Wszystko wskazuje na to, że wielki dzień może nadejść już wkrótce.
