Lil Masti urodziła? Opublikowała wymowne zdjęcia

Joanna Krupa uwielbia dzielić się w sieci obrazkami ze swojego macierzyństwa. Ogromną sympatię fanów wzbudza swoim normalnym podejściem do wychowania córki. Mała Asha niemal od pierwszego dnia pobiła serca fanów mamy. Jej nowe zdjęcie rozweseliłoby niejednego ponuraka! Zobaczcie, jakie córka modelki ma pierwsze zainteresowania! Gdyby okazały się sposobem na życie, to mała Asha zostałaby gwiazdą? Zobaczcie, co napisała Joanna Krupa. Zobacz także: Joanna Krupa zaskoczyła wyznaniem o drugim dziecku: "Zawsze marzyłam, żeby mieć takie duo". Asha będzie miała brata? Córka Joanny Krupy podbija serca internautów Joanna Krupa została mamą nieco ponad rok temu. Wówczas jej życie zmieniło się całkowicie. Kariera spadła na dalszy plan, a rodzina stała się najważniejsza. Modelka poświęciła swojej wymarzonej córeczce cały swój czas, a internauci pokochali ją również za rolę mamy. Joanna podbiła serca fanów swoim normalnym podejściem do wychowania dziecka i tym, że nie chwali się w mediach społecznościowych na siłę wyeksponowanym luksusem. Internauci z niecierpliwością czekają na kolejne zdjęcia z rodzinnego albumu Joanny Krupy a Asha zdecydowanie zasługuje na miano najsłodszego dziecka na Instagramie. Modelka pochwaliła się właśnie nową ulubioną zabawą dziewczynki, a jej zdjęcie z czerwoną piłką do nogi rozczuliło setki osób. Czyżby to jedno z pierwszych zainteresowań Ashy? Przyszła gwiazda piłki nożnej? - zapytała Joanna Krupa Asha z pewnością będzie mogła liczyć na pomoc rodziców w spełnianiu swoich marzeń, jednak czy to będzie piłka nożna? Kto wie! - Jaka ona jest słodka!😍🙏🏻 - Ale ona piękna 😍❤️będzie gwiazda❤️ - Jakie piękne ząbki - Jaka ona już jest duża! - Prawdziwy...