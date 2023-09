Lil Masti szczerze o pierwszych dniach po porodzie: "Rozryczałam się z bólu"

Perfekcjonistka, która lubi mieć wszystko dokładnie zaplanowane, musiała wreszcie odpuścić. Od ponad miesiąca rytm dnia ustala jej mała Nel. Czy Klaudia Halejcio (30) właśnie tak wyobrażała sobie macierzyństwo? Aktorka opowiada nam o porodzie bez ukochanego, łzach szczęścia i bólu oraz przeprowadzce do wielkiego domu. I o planach, które „jeszcze mogą się zmienić”. Tuż po porodzie wrzuciłaś na Instagram filmik, na którym mówisz o narodzinach Nel i płaczesz. Wzruszyłam się. Wróciły do mnie emocje, które przeżywałam 19 lat temu, gdy sama zostałam mamą. Klaudia Halejcio : Nie potrafiłam powstrzymać wtedy łez. Pielęgniarki prosiły mnie, żebym już poszła spać i trochę odpoczęła, a ja patrzyłam na Nel i po prostu płakałam. Nie mogłam się nią nacieszyć, myślałam: „Boże, jak to się stało? Jak to w ogóle jest możliwe? Ona jest taka śliczna!”. Bałam się, że jak się obudzę, to wszystko okaże się snem. Nie docierało do mnie, że Nel jest ze mną, a jednocześnie nie potrafiłam już sobie wyobrazić bez niej życia. Totalnie skrajne emocje. Poza tym tęskniłam za moim partnerem. Chciałam, by Oskar dzielił tę chwilę z nami. Niestety ze względu na covid tatusiowie nie byli wpuszczani na oddział poporodowy. Ile dni się nie widzieliście? Widywaliśmy się każdego dnia, bo Oskar codziennie przychodził pod okno szpitala. Podawał mi kwiaty, przynosił moje ulubione przysmaki: świeżo wyciskane soki, herbatki, owsianki i prezenty dla córki. To było dozwolone? Oczywiście, że nie (śmiech). Oskar wspinał się i podawał mi to wszystko przez okno. Ale panie pielęgniarki i salowe przymykały na to oko. Gdy wchodziły do pokoju, mówiły: „Pachnie tu u pani jak w kwiaciarni”. Dzięki temu miałam poczucie, że ukochany jest ze mną. Zobacz także: Klaudia Halejcio...