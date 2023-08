Hanna Żudziewicz od niespełna roku odnajduje się w roli mamy, ale nie ukrywa też, że niebawem wraz z Jackiem Jeschke rozpoczną kolejny etap ich związku - para nie ukrywa, że zamierza się pobrać. Przyszła panna młoda w sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie zdradziła pierwsze szczegóły uroczystości i wyjawiła, na jakim etapie są przygotowania do ślubu. Nie zapomniała też o innej ważnej imprezie! Hanna Żudziewicz o ślubnych planach i świętowaniu urodzin Róży Ostatnie miesiące pokazują, że Hanna Żudziewicz świetnie odnajduje się w roli mamy małej Róży, którą wychowuje wspólnie z narzeczonym, Jackiem Jeschke. Para tancerzy chętnie relacjonuje swoją codzienność, do której podchodzi z dużą dozą humoru. Ostatnio Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke odpoczywali na wakacjach we Włoszech , a teraz, po powrocie do Polski, tancerka postanowiła odpowiedzieć na kilka pytań fanów, wyjawiając przy okazji kilka szczegółów na temat ślubu. Zdradziła między innymi, czy zamierza przyjąć nazwisko męża. - Nie wiem jeszcze, ale jakbym miała dwuczłonowe - Żudziewicz-Jeschke, to chyba każdy zrobiły choć jeden błąd. Więc chyba taka wersja odpada - przyznała Hanna Żudziewicz. Zobacz także: Lil Masti wyprawiła bajkowe baby shower i zdradziła imię córki! Jest nietypowe Choć zbliżające się wesele Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschke z pewnością będzie hucznym przyjęciem, wcześniej para będzie świętować jeszcze jedną ważną okazję. Mama małej Róży nie ukrywa, że to właśnie pierwsza rocznica urodzin córeczki będzie prawdziwą "imprezą roku". - Haha impreza roku! Ja mam za tydzień urodziny i nie planuję nic. Róża ma za 3 miesiące i już w głowie planuję. Chyba każda mama tak ma, prawda? Chociaż i tak wiem, że Róża nawet nie będzie za bardzo rozumiała, że to jej impreza - przyznała entuzjastycznie Hanna...