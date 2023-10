Odkąd Lil Masti ogłosiła, że spodziewa się dziecka, internauci z wypiekami na twarzy śledzą każdy jej wpis. Dziś przyszła mama zaskoczyła wpisem:

Czyżby mała Aria była już na świecie? Wszystko wiadomo. Lil Masti nie ukrywa podekscytowania.

Internauci odliczają do porodu razem z Lil Masti. Influencerka już raz zaskoczyła ich zdjęciami z sali porodowej. Przyszła mama podzieliła się radosną nowiną na początku ciąży, więc nic dziwnego, że fani nie mogą już się doczekać, kiedy po raz pierwszy zobaczą małą Arię. Czy Lil Masti już urodziła? - zastanawiają się i śmieją, że "jest w ciąży już cztery lata", co bawi również samą zainteresowaną.

Dzisiaj Lil Masti zaskoczyła fanów wizytą u Mamy Ginekolog i poinformowała:

Dodała także, że ma "dobre wieści".

Zobacz także: Lil Masti zaplanowała już córce przyszłość. Fanka: "Macie duże oczekiwania i wymagania"

Lil Masti cieszy się, że ostatnia wizyta u lekarza przebiegła bez zarzutów. Podzieliła się także wieściami, że mała Aria może pojawić się na świecie jeszcze dzisiaj:

Byłam na wizycie i słuchajcie dobre wieści. Bardzo dobre wieści, a mianowicie Nikola mnie zbadała i taki uśmiech jej się pojawił na twarzy i mówię: "No co? No mów" a ona: "No wszystko jest na bardzo dobrej drodze. Szyjka macicy mi się skróciła do pół cm i ona mówi: "Nie zdziwię się, jak zaczniesz rodzić dziś lub jutro".