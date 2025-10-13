Uwielbiana influencerka jest w ciąży. Tak na radosną wiadomość zareagował mąż
Lil Masti ponownie zostanie mamą! Taką informację przekazała w mediach społecznościowych na koniec września, a teraz zaskoczyła nagraniem, na którym poinformował męża, że spodziewają się dziecka. Ten filmik wywołał prawdziwe poruszenie, internauci nie dowierzają!
Aniela Woźniakowska, szerzej znana jako Lil Masti, niedawno ponownie zaskoczyła swoich fanów. Influencerka ogłosiła na Instagramie, że spodziewa się drugiego dziecka i nagrała swoją reakcję na widok pozytywnego wyniku na teście ciążowym. Teraz postanowiła ponownie zaskoczyć fanów i poinformowała, jak informację o drugiej ciąży przyjął jej mąż.
Lil Masti spodziewa się drugiego dziecka
Lil Masti zyskała popularność dzięki obecności w sieci. Zaczynała od kontrowersyjnych treści, jednak w ostatnich latach zmieniła kierunek i skupiła się na tematach związanych z macierzyństwem. Od narodzin córki Arii w 2023 roku, influencerka coraz częściej dzieli się przemyśleniami na temat rodzicielstwa i wychowywania dzieci.
Lil Masti przeszła znaczącą przemianę wizerunku. Początkowo znana z wyzywającego wizerunku, dziś prezentuje się jako zaangażowana mama. W 2023 roku zamieściła wideo z porodu Arii na platformie YouTube, co wywołało skrajne reakcje, a jakiś czas temu założyła fundację, która ma na celu ochronę praw rodziców, którzy chcą dzielić się w sieci prywatnością i wizerunkiem dzieci. Na koniec września przekazała radosną nowinę i ogłosiła, że jest w drugiej ciąży, a teraz znów zaskoczyła.
Lil Masti pokazała, jak zareagował jej mąż a drugą ciążę
Lil Masti nie ukrywa, że druga ciąża będzie zupełnie inna, bo już wie krok po kroku, jakie są kolejne etapy. A czy mąż influencerki był przygotowany na wiadomość o kolejnej ciąży? Lil Masti właśnie pokazała w sieci nagranie, na którym w dość zaskakujący sposób informuje męża o ciąży. Influencerka podając, partnerowi książkę dla dziecka zamiast pióra do czytania podaje mu test ciążowy. Co ciekawe, mężczyzna błyskawicznie orientuje się w sytuacji i na jego twarzy pojawia się uśmiech. Jak wiadomo, para marzyła o kolejnym dziecku i jak oboje podkreślają to idealny czas, bo ich starsza córka ma już 2,5 roku.
Co więcej, na nagraniu Lil Masti wylicza datę porodu i nie ukrywa, że będzie to marzec. Zobaczcie to wyjątkowe wideo! Internauci już piszą:
Cudownie, taka reakcja to ogromny spokój dla kobiety
Widać jego prawdziwą radość oraz zaskoczenie
