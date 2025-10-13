Aniela Woźniakowska, szerzej znana jako Lil Masti, niedawno ponownie zaskoczyła swoich fanów. Influencerka ogłosiła na Instagramie, że spodziewa się drugiego dziecka i nagrała swoją reakcję na widok pozytywnego wyniku na teście ciążowym. Teraz postanowiła ponownie zaskoczyć fanów i poinformowała, jak informację o drugiej ciąży przyjął jej mąż.

Lil Masti spodziewa się drugiego dziecka

Lil Masti zyskała popularność dzięki obecności w sieci. Zaczynała od kontrowersyjnych treści, jednak w ostatnich latach zmieniła kierunek i skupiła się na tematach związanych z macierzyństwem. Od narodzin córki Arii w 2023 roku, influencerka coraz częściej dzieli się przemyśleniami na temat rodzicielstwa i wychowywania dzieci.

Lil Masti przeszła znaczącą przemianę wizerunku. Początkowo znana z wyzywającego wizerunku, dziś prezentuje się jako zaangażowana mama. W 2023 roku zamieściła wideo z porodu Arii na platformie YouTube, co wywołało skrajne reakcje, a jakiś czas temu założyła fundację, która ma na celu ochronę praw rodziców, którzy chcą dzielić się w sieci prywatnością i wizerunkiem dzieci. Na koniec września przekazała radosną nowinę i ogłosiła, że jest w drugiej ciąży, a teraz znów zaskoczyła.

Lil Masti pokazała, jak zareagował jej mąż a drugą ciążę

Lil Masti nie ukrywa, że druga ciąża będzie zupełnie inna, bo już wie krok po kroku, jakie są kolejne etapy. A czy mąż influencerki był przygotowany na wiadomość o kolejnej ciąży? Lil Masti właśnie pokazała w sieci nagranie, na którym w dość zaskakujący sposób informuje męża o ciąży. Influencerka podając, partnerowi książkę dla dziecka zamiast pióra do czytania podaje mu test ciążowy. Co ciekawe, mężczyzna błyskawicznie orientuje się w sytuacji i na jego twarzy pojawia się uśmiech. Jak wiadomo, para marzyła o kolejnym dziecku i jak oboje podkreślają to idealny czas, bo ich starsza córka ma już 2,5 roku.

Co więcej, na nagraniu Lil Masti wylicza datę porodu i nie ukrywa, że będzie to marzec. Zobaczcie to wyjątkowe wideo! Internauci już piszą:

Cudownie, taka reakcja to ogromny spokój dla kobiety

Widać jego prawdziwą radość oraz zaskoczenie

