Najmłodsza córka Jana Dąbrowskiego i Sylwii Przybysz przyszła na świat pod koniec maja. Mała Jaśmina wywróciła ich świat do góry nogami. Para ma jeszcze dwie córki: Polę i Nelę, dzięki którym mają już doświadczenie jako rodzice. W rozmowie z Party.pl YouTuber zdradził, co planują razem z Sylwią!

Jan Dąbrowski o trzech córkach!

Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz chętnie chwalą się rodzinnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Gdy na świat przyszła Jaśmina, internauci byli nią oczarowani i twierdzili, że jest kopią tatusia. Teraz Jan Dąbrowski w rozmowie z reporterem Party.pl zdradził, jak wygląda życie z czterema dziewczynami w domu.

W nocy bywa niespokojnie. Wiadomo, że noce bywają czasami ciężkie. Chociaż przyznam szczerze, że Jaśminka ze wszystkich moich córek jest najspokojniejszą córką. Być może też dlatego, że my podchodzimy też troszeczkę spokojniej do rodzicielstwa - wyznał.

Ostatnio Sylwia Przybysz pochwaliła się zdjęciem do dowodu Jaśminy, które skradło serca internautów. Okazuje się bowiem, że nie było one zrobione na marne, rodzice planują wakacje ze swoimi pociechami i to już niebawem.

Teraz będziemy próbować kolejny krok robić w stronę jakiejś wycieczki, zobaczymy jak to z trójką dzieci się podróżuje i już niedługo gdzieś polecimy - dodał.

Co jeszcze zdradził na temat córeczek? Zobaczcie naszą rozmowę z Jankiem!

