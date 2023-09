Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke podczas relacji na żywo na Instagramie opowiedzieli o narodzinach ich córeczki. Internauci chcieli dowiedzieć się, jak wyglądał poród, a szczęśliwi rodzice uchylili rąbka tajemnicy. Hanna Żudziewicz zdradziła, że Jacek Jeschke towarzyszył jej w tej wyjątkowej chwili, a najbardziej zaskoczyły ją pielęgniarki. Sprawdźcie, jak świeżo upieczeni rodzice wspomiają narodziny małej Róży. Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke opowiedzieli o narodzinach córki Dokładnie 6 października Hanna Żudziewicz urodziła córeczkę, Różę . Od tamtej chwili tancerka i jej partner Jacek Jeschke spełniają się w roli rodziców. Para chętnie publikuje w sieci urocze zdjęcia ze swoją pociechą, która już skradła serca internautów. Teraz, ponad dwa tygodnie po narodzinach dziecka Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke opowiedzieli swoim fanom, jak wspominają ten wyjątkowy dla nich moment, kiedy Róża pojawiła się na świecie. Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke zorganizowali live'a na Instagramie podczas którego odpowiedzieli na pytania o poród. Powiem wam, że nie było aż tak dramatycznie. Jacek był przy mnie- zdradziła Hanna Żudziewicz. - U mnie było gorzej trochę bo się stresowałem- dodał Jacek Jeschke. I więcej widziałeś, nie? Ja byłam trochę taka nieprzytomna, nie wiedziałam za bardzo, co się dzieje- wyznała młoda mama. Zobacz także: Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke pokazali nowe zdjęcia Róży! Odwiedził ich wyjątkowy gość Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke zdradzili przy okazji, że najbardziej zaskoczyły ich pielęgniarki, dzięki którym dziś mają piękną pamiętakę z porodu. Okazuje się bowiem, że to właśnie one zrobiły im zdjęcia na sali porodowej. Super było to, że panie pielęgniarki pomagające przy porodzie zaczęły nam po wszystkim robić zdjęcia. To było...