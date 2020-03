Lidl sprzedaje leginsy i sportowe topy za 29 złotych, które wyglądają jak z Adidasa!

Lidl wypuścił nową sportową kolekcję na wiosnę, w której znajdziecie wszystkie elementy idealnego sportowego looku - legginsy, topy, sneakersy, t-shirty i bluzy. Naszą uwagę najbardziej zwróciły sportowe legginsy i biustonosz, które są absolutną podstawą, jeśli chcemy zacząć uprawiać jakikolwiek sport. Granatowe legginsy z ozdobnymi wstawkami kosztują w Lidlu 24,99 zł, a sportowy trójkolorowy top (limonka, biel, granat) kosztuje 29,99 zł. To właśnie on najbardziej skradł nasze serce, ponieważ wygląda bardzo podobnie do jednego z modeli marki Adidas!

Wybierając odzież sportową, musisz szukać takiej, która po pierwsze, będzie wygodna. Po drugie, musi przepuszczać wilgoć i oddychać. Po trzecie, musisz czuć się w niej pewna siebie, np. sportowy biustonosz musi zapewnić ci maksymalne podtrzymanie i stabilizację biustu, kiedy się ruszasz.

Przypomnijmy, sportowe topy i legginsy dostępne będą już od poniedziałku, 16 marca we wszystkich sklepach Lidl, a także w sklepie online.

W Lidlu kupicie sportowe biustonosze już za 29,99 zł.

W Lidlu znajdziecie też sportowe legginsy - my polecamy te w granatowym kolorze. Kupicie je za 24,99 zł.