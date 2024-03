Marcin Piotrowski, czyli Liber to znany raper i autor piosenek, który od początku swojej kariery nie zwalnia tempa. Karierę zaczynał wraz z zespołem Ascetoholix, w którym był przez 12 lat. Przez następne lata współpracował z wieloma osobami w tym z Natalią Szroeder, Mezem, Gosią Andrzejewicz. Najbardziej owocna współpraca okazała się z Sylwią Grzeszczak, z którą połączyła go nie tylko miłość do muzyki. Para związała się ze sobą i przywitała na świecie córkę Bognę. Niedawno Grzeszczak i Liber poinformowali o rozstaniu, natomiast ich wspólna piosenka "Motyle", którą wykonuje Sylwia, a Marcin napisał do niej tekst, bryluje na pierwszych miejscach list przebojów.

Liber pokazał nowe nagranie z siłowni

Liber ostatnio nie może narzekać na nudę. Niedawno pochwalił się swoimi sukcesami zawodowymi związanymi z nowym projektem. Raper opublikował zdjęcie z uczestniczkami warsztatów "TekstMisja", gdzie wspiera talenty pisarskie i podpisał je: "kolejny sukces".

Tym razem nagranie opublikowane przez muzyka odzwierciedla raczej czas wolny Marcina Piotrowskiego. Mężczyzna na swoim Instagramie udostępnił nagranie swojego trenera. Widać na nim, jak muzyk wyciska siódme poty. Podczas wideo widzimy, że Liber skupił się na aktywności "Full Body Workout", czyli wykonywanie ćwiczeń wielostawowych. Trening odbywa się w Poznaniu, czyli blisko Obornik - miasta, w którym urodził się raper.

Muzyk pilnie trenuje pod okiem swojego trenera i nie odpuszcza. Widać, że forma i dbanie o zdrowie jest dla niego bardzo ważne. Nawet ciężka praca nie pozwala mu odpuścić treningów.

