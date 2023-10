Lexy Chaplin niedawno rozstała się z Marcinem Dubielem, a o rozstaniu opowiedziała w wywiadzie dla Party. Gwiazda sieci nie ukrywa, że wciąż marzy o wielkiej miłości i nie wstydzi się jej szukać! Próbowała nawet znaleźć ją na Tinderze, ale nie wyklucza również... szybkich randek dla chrześcijan organizowanych w... Kościele! Zobaczcie nasz wywiad z Lexy Chaplin.

Lexy Chaplin to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Początkowo zasłynęła z "gadanych stories" na Snapchacie ale prawdziwą popularność przyniosło jej dołączenie do Teamu X i założenie kanału na Youtubie. Aktualnie na samym Instagramie Lexy Chaplin śledzi ponad 1,6 miliona osób!

Lexy Chaplin marzy o prawdziwej miłości. Niedawno szukała jej na Tinderze:

Lexy wyjaśniła, że to celowy zabieg, ponieważ chciałaby związać się z kimś, kto nie będzie jej oceniał przez pryzmat popularności:

Jeżeli ktoś mnie zna, to pomyśli, że fake, a jeżeli nie to może napisze, ale nie wiem ja nie umiem pisać z chłopakami. Czuję się dziwnie, bo boje się, że to może ktoś kto mnie kojarzy i potem sobie bekę kręcą.