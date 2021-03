Lexy Chaplin i Marcin Dubiel rozstali się po trzech miesiącach związku! Co się stało?

To już koniec! Po trzech miesiącach związku Lexy Chaplin i Marcin Dubiel rozstali się! Tę decyzję YouTuber niespodziewanie przekazał swoim fanom na Instagramie. To wyznanie zaskoczyło wszystkich, bo do tej pory, mimo wielu spekulacji, ani Lexy, ani Marcin nie potwierdzali, co ich naprawdę łączy. Para nagrywała razem filmiki, publikowała zdjęcia ze wspólnych wyjazdów, ale nigdy nie potwierdziła, że są razem. W swoim oświadczeniu na Instagramie Dubiel napisał, że ich związek nie przetrwał próby czasu ze względu na liczne zobowiązania zawodowe. Zasugerował też, że do końca ich wyjątkowej miłości przyczyniły się osoby trzecie, w tym Donatan. Co się stało?

ZOBACZ WIDEO Czy Lexy Chaplin i Marcin Dubiel byli parą?! YouTuberka zdobyła się na szczere wyznanie 02:30

Rozstanie Lexy Chaplin i Marcina Dubiela

Dubiel zdecydował się opublikować swój post tuż przed wizytą w szpitalu, w którym miał zostać poddany zabiegowi. 25-letni influencer zaznaczył, że długo wahał się, czy publikować wpis. Uznał jednak, że skoro pewne sfery jego życia prywatnego i tak są publiczne, będzie szczery ze swoimi obserwatorami. Marcin nie ukrywa, że ostatnie tygodnie jego życia nie należały do najłatwiejszych i działy się w nim same złe rzeczy. I nie mówił tylko o rozstaniu z ukochaną Lexy.

Przez ostatnie trzy miesiące byliśmy w związku. Nie czujcie się oszukani, chcieliśmy najpierw zweryfikować sens tej relacji zanim podzielimy się ze światem. Nie zdążyliśmy. Staraliśmy się walczyć o uczucie, które nas połączyło, ale ilość pracy, którą trzeba było włożyć w to, żeby naprawić ten samochód przewyższyła jego wartość. Rozstajemy się w zgodzie i z ogromnym bólem, ale doszliśmy do wniosku, że tak będzie lepiej, napisał na Instagramie Dubiel.

Influencer zaznaczył, że nie wie, czy fani zobaczą go kiedykolwiek jeszcze z Lexy, ale wierzy, że w przyszłości zostaną przyjaciółmi. Poprosił ich o wyrozumiałość i czas, którego oboje z Lexy teraz potrzebują. Najbardziej jednak zastanawiające są zarzuty pod adresem Donatana, z którym Chaplin współpracuje. Co ciekawe, Dubiel nie napisał o nim wprost – wstawił tylko emotkę przedstawiającą donat i dopisał końcówkę –an. Rzekomo to właśnie producent muzyczny najwięcej namieszał w związku Lexy i Marcina.

Zobacz także: Rozwiąz nasz quiz i sprawdź, co wiesz o Lexy Chaplin!

Zbyt dużo osób angażowało się w nasz związek (brawo 🍩an, licznymi kłamstwami osiągnąłeś swój cel – karma do Ciebie wróci), zbyt dużo bliskich cały czas dawało jakieś rady. Sami popełniliśmy też szereg innych błędów i tak trzeba postąpić. (...) Lexy – dziękuję za cały ten czas. Nie ostatnie trzy miesiące, nie pół roku, ale całą naszą znajomość. Wiem, że miała wiele wzlotów i upadków, ale pewnie dzięki temu ta miłość była tak intensywna", wyznał Dubiel.

Lexy Chaplin komentuje rozstanie z Marcinem Dubielem

Wpis Marcina Dubiela zszokował nie tylko jego fanów, ale również samą Lexy. Powód? Dziewczyna nie spodziewała się, że jej były chłopak wrzuci taki post. W odpowiedzi Chaplin nagrała dla swoich obserwatorów instastories, w którym przyznała, że przeżywa bardzo trudny czas, bo... wciąż kocha Dubiela i nie może pogodzić się z ich rozstaniem.

Jest słabo. (…) jest mi smutno, jestem zagubiona... Nie będę płakać. Ja dalej go kocham. (...) kocham Marcina i mam wrażenie, że będę go jeszcze dosyć długo kochała. Czasami to nie wystarczy, czasami po prostu ludzie nie są sobie pisani, czasami coś nie działa… Może teraz to zły czas? Jeśli jesteśmy sobie pisani, może jeszcze kiedyś się zejdziemy?", wyznała Lexy Chaplin.

Jak poznali się Lexy Chaplin i Marcin Dubiel?

Lexy Chaplin i Marcin Dubiel poznali się prawie dwa lata temu, gdy oboje dołączyli do nowego projektu internetowego o nazwie "Team X". Wspólnie z grupą influencerów zamieszkali w luksusowej willi pod Warszawą, gdzie codziennie tworzyli materiały na na YouTube i inne serwisy społecznościowe. Niestety, pomysł okazał się nie do końca udany, bo jego pierwsza odsłona zakończyła się po niecałym roku w atmosferze skandalu.

Zobacz także: Czy popularność ma dla Lexy Chaplin minusy?

Lexy Chaplin i Marcin Dubiel rozstali się po trzech miesiącach związku.

Marcin Dubiel Instagram

Lexy i Marcin przeżyli razem wiele niezapomnianych chwil.

Marcin Dubiel Instagram

Instagram

Cały wpis Marcina:

Lexy opowiadała nam nieco o Marcinie już kilka miesięcy temu: