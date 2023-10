Po rozstaniu Lexy Chaplin i Marcina Dubiela w sieci wybuchła afera, w której udział brała również Nikola Stajszczak, była dziewczyna youtubera. Nikola zdenerwowała się, że fani Lexy Chaplin obrażają ją w sieci, a ona sama daje im na to przyzwolenie. Marcin Dubiel skomentował dramę słowami "Wojna byłych dziewczyn". Zapytaliśmy Lexy o komentarz w tej sprawie. Co powiedziała?

Lexy Chaplin w wywiadzie z Party.pl przyznała, że słowa Marcina Dubiela o "wojnie byłych" ją zabolały:

To stwierdzenie zabolało mnie. (...) To tak jakbym ja nie miała nic lepszego do robienia. Jakby były dwie głupie laski, które się kłócą o swojego byłego. Tak to zabrzmiało, więc to trochę mnie poirytowało.