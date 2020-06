Czy popularność ma dla Lexy Chaplin jakieś minusy? "Bardzo bym chciała mieć chłopaka, ale nie wiem..."

Laureatką drugiego miejsca w plebiscycie na Gwiazdę Young Party.pl została Lexy Chaplin, która dosłownie o włos przegrała z Frizem, ale i tak zdobyła imponującą liczbę głosów - ponad 569 tysięcy! W związku z tym Lexy trafiła na specjalną okładkę magazynu "Party", w którym znajdziecie również wywiad z influencerką! U nas mała zapowiedź!

Lexy Chaplin jest jedną z najbardziej popularnych gwiazd w sieci - na Instagramie śledzi ją ponad 935 tysięcy fanów, na YouTubie ma ponad 827 tysięcy subskrypcji. Ale to dopiero początek - Lexy szturmem podbija serca milionów fanów i jak sama zapowiada w "Party", to dopiero początek. Jak w wieku 20 lat radzi sobie z tak nagłą, wielką popularnością? Czy sława ma dla niej jakieś minusy? Lexy jest bardzo szczera:

Jedyny minus to trudność z oddzieleniem pracy od życia prywatnego. Bardzo bym chciała mieć chłopaka, ale nie wiem, jak go szukać. Chciałabym, żeby był zwyczajnym człowiekiem, raczej nie influencerem. Ale może to nie jest mój czas na wielką miłość? Czuję, że teraz muszę się skupić na pracy. - powiedziała Chaplin w rozmowie z "Party".