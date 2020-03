Lexi i Sandra z "Hotel Paradise" zamieszkały razem! Uczestniczki show pochwaliły się luksusowym mieszkaniem!

Lexi Domańska i Sandra Mosakowska to uczestniczki "Hotelu Paradise". Piękne blondynki zyskują coraz większą popularność dzięki udziałowi w programie. Lexi wydaje się wyrastać na największą gwiazdę ze względu na swoją osobowość. Okazuje się jednak, że jej dominujący charakter wcale nie przeszkadza, w zdobywaniu nowych przyjaźni! Lexi i Sandra poznały się na Bali i stały się najlepszymi przyjaciółkami! Nie uwierzycie jak dużo mają ze sobą wspólnego w tej chwili!

Zobacz także: Lexi i Sandra z „Hotelu Paradise” przyjaźnią się! Modelka zdradza, co je połączyło

Lexi i Sandra dzięki udziałowi w "Hotel Paradise" stały się najlepszymi przyjaciółkami, niedawno pojawiły się na premierze "Bad Boy'a" Patryka Vegi przyznając, że obie mają słabość do "niegrzecznych chłopców". Jedna z internautek skomplementowała wówczas, że dodatkowo są najpiękniejszymi uczestniczkami programu, co Lexi podsumowała słowami:

Okazuje się, że dziewczyny postanowiły również zamieszkać razem w Warszawie!

About last night 🥂✨ z @rasowasarna polubiłyśmy się już pierwszego dnia w @hotelparadise.tvn7 . I tak zostało do dziś, a ja mam najlepszą współlokatorkę pod słońcem ❤️ #lexi #sarna #straight