Lexi i Sandra z „Hotelu Paradise” przyjaźnią się! Modelka zdradza, co je połączyło

Lexi powoli wyrasta na chyba największą gwiazdę programu "Hotel Paradise". Uczestniczka budzi skrajne emocje i to najwidoczniej jest przyczyną jej rosnącej popularności. Na swoim prywatnym koncie na Instagramie Aleksandra Domańska publikuje coraz więcej zdjęć. A na szczególną uwagę zasługują fotografie z Sandrą z "Hotel Paradise". Wszystko wskazuje na to, że obie uczestniczki zaprzyjaźniły się w programie i po zakończeniu nagrań nadal się spotykają. Lexi zdradziła na Instagramie, co je połączyło. Będziecie zaskoczeni!

Lexi i Sandra z „Hotel Paradise” przyjaźnią się?

Lexi opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie z Sandrą z premiery filmu Patryka Vegi "Bad Boy". W opisie pod zdjęciem zapytała przyjaciółkę czy to prawda, że lubią tzw. "niegrzecznych chłopców""

Premiera filmu Bad Boy @patryk_vega_official @rasowasarna ❤️ Sarenko, czy my naprawdę lubimy bad boy’ów ?

Sandra odpowiedziała twierdząco na pytanie Lexi, ale to nie jedyny komentarz, jaki znalazł się pod wspólnym zdjęciem uczestniczek "Hotel Paradise". Jedna z Internautek wprost napisała, że to one są najpiękniejszymi kobietami w programie:

Najpiękniejsze 😚😚 -napisała pod ich wspólnym zdjęciem jedna z Internautek.

Lexi spodobał się ten komplement i szybko pospieszyła z podziękowaniem, a przy okazji zdradziła, że to właśnie je połączyło:

dziękujemy :) dlatego się trzymamy razem🦋

Wygląda na to, że w "Hotel Paradise" nie tylko można znaleźć miłość, wygrać 100 tys. zł, ale też nawiązać przyjaźń!

Tylko spójrzcie na to zdjęcie!

Już 3. odcinku programu Lexi i Sandra nawiązały nić porozumienia.

Sandra początkowo stworzyła parę z Maciejem!