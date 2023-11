Reklama

PZPN ogłosił, że Zbigniew Boniek wybrał nowego selekcjonera, którym został Jerzy Brzęczek. Nowy selekcjoner zostanie oficjalnie zaprezentowany 23 lipca. Zastąpi Adama Nawałkę, który kończy współpracę z polską kadrą po 5 latach. Nowy selekcjoner w przeszłości grał w Lechu Poznań czy Górniku Zabrze, występował w reprezentacji Polski. Jako trener prowadził ostatnio Wisłę Płock. Najwięcej emocji wzbudza jednak fakt, że nowy selekcjoner prywatnie jest wujkiem Kuby Błaszczykowskiego. To on stoi za sukcesem Kuby i jest jego przyjacielem. Po tragedii, która spotkała Kubę, gdy był dzieckiem ( jego ojciec na jego oczach zabił jego mamę) pomógł mu podnieść się. Teraz eksperci zastanawiają się, czy dzięki nowemu trenerowi, Kuba Błaszczykowski odzyska władzę w drużynie i zostanie nowym kapitanem!

Błaszczykowski odzyska opaskę kapitana?

Kuba Błaszczykowski w przeszłości był kapitanem polskiej reprezentacji za kadencji trzech kolejnych selekcjonerów, ale gdy trenerem został Adam Nawałka, zdecydował o tym, żeby opaska kapitana trafiła do Roberta Lewandowskiego. Ta decyzja bardzo pozytywnie wpłynęła na grę Roberta w polskiej kadrze - odzyskał pewność siebie, stał się bardzo skuteczny. Teraz jednak po Mundialu Robert znalazł się w ogniu krytyki - zarzuca mu się, że nie interesuje się innymi zawodnikami, jest skupiony tylko na sobie, a po meczu z Senegalem zamiast pójść do szatni z kolegami z drużyny i poważnie z nimi porozmawiać, poszedł do żony po buziaka. Czy teraz w związku ze zmianą selekcjonera, nastąpi też zmiana kapitana? Czy wujek Kuby Błaszczykowskiego zdecyduje o tym, że piłkarz odzyska opaskę?



- Na pewno nie spodziewam się, że Jurek postąpi bez wyczucia. Ale wykluczyć żadnych ruchów nie można. Jako nowy trener wejdzie do drużyny i najpierw pozna sytuację, rozezna się w różnych uwarunkowaniach. I na pewno dostrzeże między innymi to, że Lewandowski jest nadal bardzo ważny. Jak o tej sytuacji myślę, to jestem spokojny, bo Jurek ma dar kierowania ludźmi, dogadywania się. Jest rozmowny, elokwentny, sprawiedliwy - powiedział w rozmowie ze Sport.pl Aleksander Kłak, który grał razem z Brzęczkiem.

Problem jednak w tym, że przyszłość Błaszczykowskiego w kadrze wciąż jest niepewna. Przed Mundialem mówiło się, że po turnieju może zakończyć przygodę z polską reprezentacją. Podczas turnieju w Rosji nie rozegrał wszystkich spotkań, walczył z kontuzją. Jednak jakiś czas temu w jednym z wywiadów Kuba mówił, że sam nie zamierza odejść z reprezentacji.

- Nie zrezygnuję z niej. Z marzeń się nie rezygnuje. Zdaję sobie sprawę, że czas płynie i kiedyś przyjdzie ten moment, że będę za słaby, ale sam nie zrezygnuję. To dla mnie jedna z najważniejszych rzeczy - mówił Kuba.

Czy Błaszczykowski powinien zostać kapitanem?

Jerzy Brzęczek nowym selekcjonerem polskiej kadry

Czy nowy trener odda opaskę kapitana Kubie?