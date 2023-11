Reklama

Anna Lewandowska na kilka godzin zablokowała możliwość komentowania jej postów na Instagramie. Dlaczego? Trenerka nie wytrzymała fali hejtu, która pojawiła się na jej profilu po przegranym przez Polskę meczu z Kolumbią. Polscy piłkarze nie dali rady strzelić ani jednego gola, przegrali mecz i po spotkaniu z Japonią, wracają do domu. Po wczorajszym wieczorze znaleźli się w ogniu krytyki, a hejt pojawił się nie tylko na ich profilach, ale również ich żon i partnerek.

Lewandowska po meczu zablokowała możliwość komentowania jej postów na Instagramie

Choć Robert Lewandowski robił co mógł i starał się strzelić gola, zawiódł kibiców, którzy pokładali w nim największe nadzieje. Lewandowski nie zdołał pokonać kolumbijskiego bramkarza, nie strzelił na Mundialu ani jednego gola. Kibice jednak krytykowali nie tylko jego, ale też jego żonę Anię. Po meczu na profilu Ani pojawiło się wiele hejterskich komentarzy.

"Może czas powrócić do glutenu" "Za mało kulek mocy dla mężulka", pisali internauci.

To były jednak jedynie złośliwe komentarze, tych wulgarnych nawet nie będziemy przytaczać. Lewandowska nie wtrzymała tego, co pisali internauci i zablokowała na kilka godzin możliwość komentowania jej postów. Dziś rano jednak znów włączyła komentarze. Co piszą jej fani?

Czy naprawdę wylewanie swoich żali, często w chamski sposób na profilach żon piłkarzy poprawia Państwu humor? Wywlekanie zarobków, kontraktów i cen biletów jest takie pomocne? Ludzie! Opanujcie się bo to się dzieje przed i po każdym tego typu turniejem w tym kraju to taki festiwal chamstwa i żenady, że żal patrzeć. To tylko sport, wygrywają i przegrywają, jak to takie stresujące dla kogoś to może warto iść na spacer zamiast oglądać mecze? Jeszcze parę dni i emocje opadną... żal tylko że pretensję macie do jego żony, pisali internauci.

Co o tym myślicie? Ania dobrze zrobiła?

Robert Lewandowski bardzo przeżył porażkę z Kolumbią

