Jak informuje tygodnik "Wprost" majątek Roberta Lewandowskiego szacuje się na... 353 mln złotych! Tygodnik powołuje się na "Die Tageszeitung" według którego "Lewy" za same występy w klubie inkasuje miesięcznie 5,5 mln złotych. A przecież gra w niemieckim zespole to jednak nie jedyne źródło zarobków Roberta.

Eksperci oceniają, że za udział w jednej reklamie Lewandowski może zgarniać od 600 tys. złotych nawet do 2,5 mln złotych! Do tego ma kilka nieruchomości (w Polsce i Niemczech), udziały w RL Management, Protos Venture Capital, LS Investments i agencji marketingowej Stor9. A do tego dom mediowy RL Media. Trochę się uzbierało!