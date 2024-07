Dziś - 17 listopada - kolejny mecz Reprezentacji Polski w piłce nożnej. Tym razem zagramy z Czechami, ale w składzie zabraknie naszych najlepszych zawodników, w tym Roberta Lewandowskiego. Kibice są oburzeni i chcą zwrotu pieniędzy za bilety! Mają żal, że nie zobaczą w akcji największej gwiazdy zespołu Roberta Lewandowskiego, ale też nie kryją niezadowolenia z tego powodu, że w meczu z Czechami nie zagrają - Grzegorz Krychowiak (który jest właśnie w Rzymie w odwiedzinach u Wojtka Szczęsnego i Mariny), Jakub Błaszczykowski i Łukasz Fabiański. Bilety na to spotkanie we Wrocławiu kibice wykupili w kilka godzin, bo liczyli na najlepszy skład.

To nie fair. Powinni nam powiedzieć przed startem sprzedaży, że nie zagra Lewandowski - to tylko jeden z setek komentarzy kibiców w Internecie.

Kibice atakują teraz biuro Polskiego Związku Piłki Nożnej i domagają się zwrotu pieniędzy za bilety, których cena wynosiła od 40 do 70 zł. Były też bilety w opcji vipowskiej za 900 zł oraz loża 1400 zł za miejsce. Niestety zwroty nie są możliwe, bo nigdy nie można obiecać z wyprzedzeniem, że któryś z piłkarzy wystąpi lub nie. Selekcjoner reprezentacji Adam Nawałka poczuł jednak, że musi wytłumaczyć, dlaczego nie zagrają dziś Robert Lewandowski i inni świetni piłkarze.

Doskonale rozumiemy to, że kibice mogą być trochę rozczarowani brakiem Roberta, Grzegorza i Kuby - mówił na przedmeczowej konferencji Adam Nawałka. - Dlaczego ich nie ma? Staram się minimalizować ryzyko kontuzji. Ci zawodnicy w ostatnim okresie rozgrywają wiele intensywnych spotkań, dlatego każdy krótki wypoczynek wpłynie korzystnie na ich zdrowie. Każdy ma swoje granice, po intensywnym czasie gry wymagany jest odpoczynek. Ponieważ nasze mecze są co cztery dni postaramy się wykorzystać to pod kątem sprawdzenia innych.

Nikt nie chciałby, by Roberta brakowało w kadrze, ale taki jest futbol. Los czasem sprawia psikusa i trzeba sięgnąć po inne rozwiązania personalne oraz taktyczne. Robert jest zawodnikiem klasy światowej, nie ma wątpliwości, że nie mamy zawodnika, który jest na takim poziomie, by go zastąpić - powiedział Adam Nawałka Przeglądowi Sportowemu.