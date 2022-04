Anna i Robert Lewandowscy spędzają ostatnie rodzinne chwile przed wyjazdem! Mina Roberta bezcenna

Nasz najlepszy piłkarz i jego piękna żona mają wreszcie czas, by odpocząć od obowiązków. Rozkoszują się więc hiszpańskim klimatem, spędzaniem wspólnie czasu, a nawet... słodkim lenistwem. Ania Lewandowska już jakiś czas temu ogłosiła, że chce trochę odpuścić, a tak wyluzowanego Roberta Lewandowskiego nie widzieliśmy już dawno. Para co jakiś czas wrzuca nowe fotki ze swoich hiszpańskich wakacji. Te ostatnie, trzeba przyznać, są naprawdę romantyczne. Tylko pozazdrościć! Zresztą zobaczcie sami. Anna i Robert Lewandowscy na romantycznych wakacjach w Hiszpanii Robert Lewandowski ma za sobą trudny i pracowity sezon. W Bundeslidze osiągnął coś, co nie udało się dotąd żadnemu piłkarzowi - strzelił 41 bramek w jednym sezonie bijąc historyczny rekord legendy niemieckiej piłki, Gerda Mullera. Potem były przygotowania do Euro 2020 (2021) i w jego przypadku dość udany udział w mistrzostwach (czego nie można już powiedzieć o całej drużynie). Pracowite miesiące ma za sobą również Anna Lewandowska prezentująca w zawrotnym tempie kolejne swoje projekty, plany treningowe, obozy... Ale teraz oboje łapią oddech. Najpierw tylko we dwoje, w pięknej Italii , a teraz już wspólnie z całą rodziną w Hiszpanii. I widać, że oboje wyluzowali. Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała, jak wygląda jej brzuch po pizzy i lodach! "Bez wyrzutów sumienia" Najpopularniejsza polska para co jakiś czas pokazuje licznym obserwatorom ich profili w mediach społecznościowych, co robią. Widać, że w Hiszpanii chyba nieźle się już zadomowili. Sporo zamieszania zrobił jeszcze w trakcie Euro wywiad trenerki na temat przyszłości męża w hiszpańskiej lidze . Choć nie zdradziła planów Roberta, jednak po jakimś czasie pokazali, że ich starsza córeczka Klara Lewandowska idzie... do hiszpańskiego...