Ania przyznała, że wzorem dla niej jest oczywiście mama, ale też jej mąż. Dlaczego?

Kobiety są dla mnie inspiracjami i moja mama. Inspiruje mnie mój mąż. To w jakim jest miejscu, jakim jest uśmiechniętym człowiekiem, mimo komentarzy i presji jaka jest - to cały czas jest Robertem Lewandowskim jakim był te 10 lat temu - powiedziała Ania.

Teraz ją i Roberta czeka długa rozłąka z powodu Mundialu. A już 22 czerwca będą mieli 5. rocznicę ślubu i raczej nie będą jej razem świętować z powodu rozgrywek. Ania i Klara będą raczej widywać Roberta na boisku z trubun stadionu.

Czy często rozmawiacie o piłce i pracy w domu? Czy jest zakaz? - dopytała Klaczyńska.

To nie jest kwestia zakazu, my żyjemy tym cały czas, ale wydaje mi się że w domu musi być w tym pewna równowaga. Kiedy Robert nie trenuje, jest w domu, a wtedy jest to czas dla rodziny.

Jeśli chodzi o boisko, ja chce go wspierać i to robię, ale on sam dla siebie jest rewelacyjnym psychologiem.