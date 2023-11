Anna Lewandowska już dawno nie była tak szczera! Z okazji Dnia Matki żona Lewego zdecydowała się udzielić wyjątkowego wywiadu, który ukazał się na jej stronie internetowej poświęconej macierzyństwu. Anna Lewandowska w rozmowie z Katarzyną Burzyńską wróciła pamięcią do okresu ciąży. Trenerka nie ukrywa, że bardzo długo się do niego przygotowywała, ponieważ chciała być świadomą mamą.

Ludzie mówili: jak Ty dobrze wyglądasz, masz tylko brzuszek. Ale to nie był przypadek, to była praca. Bardzo o siebie dbałam, miałam świadomość, że największym prezentem, jaki mogę dać mojemu dziecku, to zdrowie. Jadłam więc bardzo zdrowo, odżywczo i dużo, ale z głową - wspomina Anna Lewandowska.