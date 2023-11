Ania i Robert Lewandowscy błyszczeli dziś na konferencji marki Head & Shoulders, której są ambasadorami! Para opowiadała o walce ze stresem, dbaniu o siebie, ale nie zabrakło też kilku słów o ich córeczce - Klarze.

Ania Lewandowska niedawno wyznała, że czasem płacze ze zmęczenia. Na konferencji odniosła się do tego jak zmieniło ją macierzyństwo! Agnieszka Cegielska, która konferencję współprowadziła - zapytała o to młodą mamę i żonę Roberta.

- Ale potrafi się przyznać do łez – dopytała Agnieszka.

Ale nadal jestem fajterką, żeby nie było. Karate tak mnie wychowało - to na pewno, dodało mi pewności siebie. Dzięki karate realizuję się w taki sposób, w jaki to robię. W karate byłam zawsze taka mocna, z twarzą fighterki, teraz sport zostawiłam, zrezygnowałam z bycia reprezentantką Polski. Jestem w innej roli, w roli mamy, żony, ale też spełniam się w innych kwestiach zawodowych. Karate to determinacja, motywacja, systematyczność, które z maty przeniosłam do życia codziennego – dodała Lewandowska na konferencji.