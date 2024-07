5 z 12

Ewa Chodakowska wrzuca swojej pupy chyba najwięcej! A jeśli nie ona sama, to zrobi to jej mąż Lefteris, który jej wysportowane ciało uwielbia. Jednak Ewa Chodakowska chwaląc się pięknymi pośladkami ma w tym cel - pod każdym takim zdjęciem pisze "Samo się nie zrobi" i zachęca do ćwiczeń. Jej belfie na Instagramie ma prawie 46 tys. polubień. Opis do zdjęcia?

"Pośladki na drzewie nie rosną" - napisała Chodakowska zachęcając do treningu.

P { margin-bottom: 0.21cm; }