Na imprezie dla twórców internetowych nie mogło zabraknąć Pameli Stefanowicz i Mateusza Janusza czyli Fit Lovers. Energetyczny duet na Instagramie zebrał już ponad 1,5 miliona obserwujących.

Kolejnymi gwiazdami See Bloggers 2019 w Łodzi byli: Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski. Oboje cieszą się ogromną popularnością w Internecie i w tak młodym wieku mają ogromne rzesze fanów. Wokalistka zgromadziła na Instagramie ponad 1,1 miliona obserwatorów, a Jan aż 1,4 miliona! Piosenkarka tym razem pojawiła się w mocnym garniturze ze spodniami z wysoką talią, do których wybrała krótki czarny top. To bez wątpienia jest świetna stylizacja!