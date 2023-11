Anna Lewandowska, Roksana Węgiel, Jan Dąbrowski, Magda Bereda i wiele innych gwiazd sieci pojawiło się na imprezie See Bloggers 2019 w Łodzi! Czym jest See Bloggers 2019? To największy festiwal w Polsce dla influencerów, bloggerów, youtuberów i innych twórców internetowych. Podczas imprezy odbywają się spotkania, warsztaty i panele dyskusyjne, podczas których znani i lubiani zdradzają, jak ważna i wielka jest siła mediów społecznościowych. Zobaczcie, kto pojawił się na imprezie!

Reklama

Zobacz także: Julia Wieniawa mocno o Roksanie Węgiel: "Już jej nie lubią, bo..." Ma rację?