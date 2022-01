Robert Lewandowski po raz kolejny sięgnął po główne trofeum podczas gali FIFA The Best! To druga wygrana Polaka z rzędu!

Kolejne wielkie osiągnięcie Roberta Lewandowskiego! W poniedziałek 17 grudnia odbyła się gala FIFA The Best, podczas której mąż Anny Lewandowskiej otrzymał prestiżowe trofeum i tytuł piłkarza roku! W ubiegłym roku to właśnie Polak wygrał ten plebiscyt, a teraz polski napastnik powtórzył ten sukces. Robert Lewandowski pokonał Lionela Messiego i Mohameda Salaha. Sprawdźcie szczegóły!

Robert Lewandowski wygrał plebiscyt FIFA The Best!

Robert Lewandowski nie zwalnia tempa, a my co chwila dowiadujemy się o jego kolejnych, wielkich osiągnięciach. Tylko w ostatnich miesiącach Polak otrzymał wiele prestiżowych nagród, między innymi redaktorzy France Football przyznali mu statuetkę dla najlepszego napastnika 2021 roku podczas gali Złotej Piłki (w głównym plebiscycie Robert Lewandowski zajął drugie miejsce). Oprócz tego polski napastnik pod koniec 2021 roku został wyróżniony podczas gali Globe Soccer Awards - otrzymał bowiem nagrodę Diego Maradony. Teraz z kolei piłkarz sięgnął po główne trofeum podczas gali FIFA The Best!

W głosowaniu na piłkarza roku w plebiscycie FIFA The Best swoje głosy oddają kibice, dziennikarze, selekcjonerzy poszczególnych krajów oraz kapitanowie poszczególnych reprezentacji narodowych (tylko te zrzeszone w FIFA). Robert Lewandowski po raz kolejny w ich oczach był najlepszy i to właśnie on zdobył największą liczbę głosów, tym samym otrzymując tytuł piłkarza roku 2021!

Robert Lewandowski jest doceniany nie tylko za granicą, ale także przez naszych rodaków. Niedawno sięgnął również po główną wygraną w plebiscycie Przeglądu Sportowego. Podczas Gali Mistrzów Sportu, polski napastnik wygłosił wzruszające przemówienie:

- Żyję za granicą 12 lat, aż tak długo, teraz sobie to uświadomiłem, zawsze tęsknię za Polską, za rodziną, za przyjaciółmi, za znajomymi. Dlatego chciałbym podziękować mojej mamie, która jest tutaj, siostrze, mojej teściowej, która też jest tutaj z nami, ale przede wszystkim chciałbym podziękować mojej żonie, moim dzieciom, które są dla mnie największym wsparciem - mówił drżącym głosem Robert Lewandowski.

Dziś z kolei Robert Lewandowski został piłkarzem roku 2021 i wygrał plebiscyt FIFA The Best! Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!