1 z 6

Pasują do miejskich stylizacji, sprawdzają się na wyjazdach. Niezastąpione, gdy temperatura zaczyna przekraczać 30 stopni. Letni must have: dżinsowe szorty. Jak je nosić, by wyglądać stylowo, a nie wulgarnie? Zajrzyj do naszej galerii i zobacz, czego unikać, a z kogo brać przykład!