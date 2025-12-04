Długo wyczekiwana premiera filmu "Dziki" w reżyserii Macieja Kawulskiego przyciągnęła tłumy gwiazd. To wydarzenie zgromadziło imponującą liczby aktorów, celebrytów i influencerów. Można śmiało powiedzieć, że na czerwonym dywanie było naprawdę tłoczno. Premiera wzbudziła ogromne zainteresowanie, a na ściance pozowali aktorzy związani z produkcją, ale i osobistości ze świata muzyki, sportu i influencerzy. Niemałe emocje wywołała obecność Leszka Lichoty, który niedawno ogłosił rozstanie z Iloną Wrońską po 21 latach związku, a teraz pojawił się z tajemniczą kobietą. Para trzymała się za ręce i nikt nie ma wątpliwości, że są razem. A kto jeszcze zaskoczył na premierze? Zobaczcie!

Leszek Lichota po raz pierwszy pojawił się z nową partnerką na premierze

Uwagę na premierze filmu "Dziki" przyciągnął Leszek Lichota, który przybył na premierę najprawdopodobniej w towarzystwie swojej partnerki, stylistki. Oboje wspólnie pozowali do zdjęć, trzymając się za ręce. Lichota zdecydował się na codzienną, ale wyrazistą stylizację: brązowe spodnie, musztardowa kurtka, granatowa koszula i beret.

Wśród gości znaleźli się m.in. Natasza Urbańska, Aneta Zając, Marcin Najman, Wojtek Gola, Aleksander Milwiw-Baron oraz Julia Wieniawa. Ich stylizacje i obecność nadały wydarzeniu wyjątkowego charakteru. Czerwony dywan wręcz eksplodował błyskiem fleszy i emocjami.

Inne gwiazdy również zadbały o swój wygląd. Aneta Zając postawiła na czarny, klasyczny garnitur, Anita Sokołowska wybrała komplet z prześwitującą bluzką, Olga Bołądź zaprezentowała się w grafitowej marynarce i krótkiej spódnicy, a Natasza Urbańska olśniła w jasnej stylizacji.

