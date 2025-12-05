W październiku 2025 roku, Ilona Wrońska oficjalnie potwierdziła rozstanie z Leszkiem Lichotą. Aktorka opublikowała w mediach społecznościowych szczere oświadczenie, w którym poinformowała, że od kilku miesięcy nie są już parą. Związek, który przez lata był inspiracją dla wielu, dobiegł końca. „Nie mieszkamy już razem, ale nadal razem pracujemy i prowadzimy nasz glamping”, napisała Wrońska, rozwiewając wszelkie wątpliwości dotyczące relacji z byłym partnerem.

Leszek Lichota po raz pierwszy pokazał się z nową partnerką

Czwartek, 4 grudnia 2025 roku, okazał się przełomowym dniem dla Leszka Lichoty. Tego wieczoru 48-letni aktor pojawił się na premierze filmu „Dziki”, prezentując się w casualowej stylizacji: brązowe spodnie, musztardowa kurtka, granatowa koszula i charakterystyczny beret. Największe emocje wzbudził jednak fakt, że nie przyszedł sam. Towarzyszyła mu Katarzyna Baran, znana stylistka i prowadząca programu „Związki z modą” w TVN Style. Para trzymała się za ręce i pozowała do zdjęć, wzbudzając ogromne zainteresowanie fotoreporterów i mediów.

Kim jest Katarzyna Baran? To nowa partnerka Leszka Lichoty

Katarzyna Baran to uznana stylistka i kostiumograf. Szerokiej publiczności znana jest jako prowadząca programu „Związki z modą” emitowanego na antenie TVN Style. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu zyskała renomę w świecie mody i show-biznesu. Jej obecność u boku aktora na premierze filmu „Dziki” wywołała niemałą sensację.

Leszek Lichota i Ilona Wrońska kontynuują biznes mimo rozstania

Choć prywatne drogi Ilony Wrońskiej i Leszka Lichoty się rozeszły, para nadal współpracuje zawodowo. Wspólnie prowadzą glamping - przedsięwzięcie, które rozwijali przez wiele lat. W swoim oświadczeniu Ilona Wrońska zaznaczyła, że rozstanie nie wpłynęło na ich relacje biznesowe. Ich projekt nadal funkcjonuje i ma się dobrze, co świadczy o dojrzałości i profesjonalizmie obojga artystów.

