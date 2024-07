1 z 8

Kilka tygodni temu głośno zrobiło się o 14-letnim synu Justyny Steczkowskiej, Leonie. Chłopiec odziedziczył urodę po swoich rodzicach, co przydało mu się podczas jednego z castingów do pokazu mody dla nastolatków. Leon na wybiegu zrobił furorę, a jego sławna mama zdaje się wspierać pasje syna. Justyna zabrała go też dzisiaj do studia TVP, gdzie gościła w "Pytaniu na Śniadanie". Nie da się nie zauważyć, że Leon, podobnie jak jego mama, ma świetne wyczucie stylu.

Tak Justyna i Leon prezentowali się dziś przed studiem TVP: