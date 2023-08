Lenka i Jan Klimentowie już niedługo zostaną rodzicami. Żona jurora "Mam talent!" jest już w dziewiątym miesiącu ciąży i szykuje się do narodzin dziecka. Lenka Klimentowa opublikowała na Instagramie nowe zdjęcia na których nie tylko pochwaliła się spory ciążowym brzuszkiem, ale również zaprezentowała specjalny kącik dla maleństwa. Tylko spójrzcie na te mebelki! Lenka i Jan Klimentowie czekają na narodziny dziecka Lenka i Jan Klimentowie w czerwcu ogłosili, że już wkrótce spełni się ich największe marzenie i zostaną rodzicami. Od tamtej chwili tancerka chętnie pokazywała, jak szykuje się do narodzin dziecka i jak rośnie jej brzuszek, który dziś jest już naprawdę spory. Kilka tygodni temu odbył się baby shower Lenki Klimentowej, który został zorganizowany w wyjątkowym dla niej miejscu. Dziś Lenka Klimentowa jest już w zaawansowanej ciąży i tuż przed porodem pokazała fanom, jaki kącik dla dziecka przygotowali w swoim mieszkaniu. Do tej pory cały czas mi przychodzą na instagramie zdjęcia i różne filmiki z Inspiracja jak urządzić pokoik, jak ,,powinno” to wyglądać, Wyprawki , meble dla dzieci, ubranka.. itd. itd…. Można się mega w tym zagubić🙈😂 my natomiast oczywiście zrobiliśmy po swojemu na bardzo wesoło i w końcu możemy się też pochwalić jak każdy Dumny rodzic na razie takim malutkim kącikiem ponieważ do nowego mieszkania będziemy się przeprowadzać dopiero w przyszłym roku i tam już nasz Maluszek będzie miał swój pokój. Przecież na samym początku mu to obojętne ważne że będzie miał nas i kochanych przyjaciół 🐶🐶♥️ bardzo się cieszymy bo już teraz mamy wszystko przygotowane- napisała przyszła mama. Tylko spójrzcie, jak wygląda kącik dla synka Lenki i Jana Klimentów. Zobacz także: Lenka Klimentowa w zmysłowej sesji ciążowej. Poród tuż tuż...