Lenka i Jan Klimentowie szykują się do przeprowadzki. Pokazali nowe mieszkanie [ZDJĘCIA]

Jan i Lenka Klimentowie zaledwie kilka dni temu pochwalili się, że zostali rodzicami. Wspaniałą nowinę przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie zdradzili płeć oraz imię dziecka. Synek pary znanej z "Tańca z gwiazdami" przyszedł na świat 1 grudnia i otrzymał piękne imię Cristian. Po krótkim pobycie w szpitalu świeżo upieczona mama i synek wrócili do domu. To, jak chłopca powitały psiaki Lenki i Jana Klimentów wzrusza do łez. Zobaczcie, jak wyglądały pierwsze chwile Cristiana po wyjściu ze szpitala! Jan i Lenka Klimentowie z synkiem już w domu. Czekała na nich piękna niespodzianka Narodziny synka Cristiana to dla Lenki i Jana Klimentów prawdziwe spełnienie marzeń. Są razem od 2009 roku, a od 2016 jako małżeństwo. Od tamtej pory tancerz wspominał w wywiadach, że razem z żoną marzą o tym, aby ich rodzina powiększyła się, jednak droga do spełnienia tego marzenia nie była dla nich łatwa. Jakiś czas temu w wypowiedzi dla magazynu Viva, Lenka Klimentova skomentowała to wymownie: - Nigdy nie sądziłam, że ciąża to podarunek od losu, który nie każda kobieta może zaplanować. Na szczęście marzenia to w końcu się spełniło: w połowie tego roku tancerze " Tańca z gwiazdami " przekazali radosną wieść o tym, że spodziewają się pierwszego dziecka, a ostatnio usłyszeliśmy, że Lenka Klimentova urodziła . Teraz mały Cristian wraz z rodzicami jest już w domu, a to, jak został powitany przez Romeo i Benji - dwa ukochane pieski pary - naprawdę wzrusza. Piękny moment świeżo upieczeni rodzice pokazali w nowym poście. Na filmiku widać jak pieski podchodzą do chłopca, który smacznie śpi w nosidełku, obwąchują go zaciekawione i witają się z jego rodzicami. Widać też, jak Lenka Klimentova przedstawia im najmłodszego członka rodziny. Co więcej, Jan Kliment zadbał również...