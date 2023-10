Jan i Lenka Klimentowie zaledwie kilka dni temu pochwalili się, że zostali rodzicami. Wspaniałą nowinę przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie zdradzili płeć oraz imię dziecka. Synek pary znanej z "Tańca z gwiazdami" przyszedł na świat 1 grudnia i otrzymał piękne imię Cristian. Po krótkim pobycie w szpitalu świeżo upieczona mama i synek wrócili do domu. To, jak chłopca powitały psiaki Lenki i Jana Klimentów wzrusza do łez. Zobaczcie, jak wyglądały pierwsze chwile Cristiana po wyjściu ze szpitala!

Jan i Lenka Klimentowie z synkiem już w domu. Czekała na nich piękna niespodzianka

Narodziny synka Cristiana to dla Lenki i Jana Klimentów prawdziwe spełnienie marzeń. Są razem od 2009 roku, a od 2016 jako małżeństwo. Od tamtej pory tancerz wspominał w wywiadach, że razem z żoną marzą o tym, aby ich rodzina powiększyła się, jednak droga do spełnienia tego marzenia nie była dla nich łatwa. Jakiś czas temu w wypowiedzi dla magazynu Viva, Lenka Klimentova skomentowała to wymownie:

- Nigdy nie sądziłam, że ciąża to podarunek od losu, który nie każda kobieta może zaplanować.

Na szczęście marzenia to w końcu się spełniło: w połowie tego roku tancerze "Tańca z gwiazdami" przekazali radosną wieść o tym, że spodziewają się pierwszego dziecka, a ostatnio usłyszeliśmy, że Lenka Klimentova urodziła. Teraz mały Cristian wraz z rodzicami jest już w domu, a to, jak został powitany przez Romeo i Benji - dwa ukochane pieski pary - naprawdę wzrusza. Piękny moment świeżo upieczeni rodzice pokazali w nowym poście. Na filmiku widać jak pieski podchodzą do chłopca, który smacznie śpi w nosidełku, obwąchują go zaciekawione i witają się z jego rodzicami. Widać też, jak Lenka Klimentova przedstawia im najmłodszego członka rodziny. Co więcej, Jan Kliment zadbał również o to, aby pięknie powitać swoją żonę i synka w domu. Nie zabrakło wspaniałych dekoracji i wzruszającego napisu - "Witaj w domu Cristian".

Przy filmiku pojawił się też krótki komentarz, w którym Lenka Klimentova, zachęcając fanów do obejrzenia materiału, przyznaje, że oni wciąż są wzruszeni, a obecny czas jest dla nich bardzo piękny.

- Zobaczcie naszą rolkę, mamy nadzieję że wam się spodoba bo my się ciągle wzruszamy i będziemy zawsze ten czas miło wspominać. A teraz zaczyna się nowe - podsumowała tancerka.

Na nagraniu możemy zobaczyć także kilka wzruszających ujęć, wykonanych jeszcze podczas pobytu w szpitalu, w którym mama wraz z synkiem spędziła cały weekend tuż po porodzie. Widać, że nawet ten wspólny czas na porodówce był dla Lenki Klimentovej pełen wzruszeń.

Oczywiście powrót do domu był też prawdziwym powrotem do rzeczywistości, co na Instagramie zrelacjonował Jan Kliment.

- Już jesteśmy w domu [...]. Jest hałas, pierzemy wszystko, wszystko się układa, jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy wszyscy razem z myszkami - powiedział tancerz.

Rodzicom i maleństwu życzymy jak najwięcej tak pięknych i radosnych chwil.

