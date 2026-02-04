Lenka i Jan Klimentowie znani są przede wszystkim z zamiłowania do tańca, które mieli okazję zaprezentować podczas udziału w programie „Taniec z Gwiazdami”. Taneczna para tworzy również szczęśliwy związek małżeński w życiu prywatnym. Choć ich życie w ostatnim czasie było na tyle intensywne, że nie mieli chwili na dłuższy wypoczynek, w końcu nadeszła długo wyczekiwana chwila. Para pochwaliła się, dokąd poleciała na wymarzone wakacje.

Lenka i Jan Klimentowie w końcu zdradzili, gdzie wylecieli na wakacje. Wybór padł na wyspę

Lenka i Jan Klimentowie trzymali swoich fanów w niepewności. Najpierw ogłosili, że wybrali się na upragnione wakacje, o których marzyli przez ostatnie dwa lata. Razem ze swoim synem, Cristianem, oraz rodziną polecieli do ciepłego kraju, gdzie temperatura różniła się o 40 stopni w porównaniu z tą panującą obecnie w Polsce. Lenka Klimentová nie mogła ukryć radości z tygodniowego wypoczynku. Na swoim InstaStories, razem z mężem, w końcu ogłosili, dokąd się wybrali. Ich wybór padł na wyspę Gran Canaria.

Kochani, powiemy wam, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na pewno tam, gdzie jest cieplej niż w Polsce. Jest różnica aż 40 stopni. My nie polecieliśmy na Tajlandię tak jak większość, bo to za duży lot jak dla Cristianka. Młody dżentelmen dał super radę przez ten lot, jest dzielny. To jest Gran Canaria! ogłosili na najnowszym InstaStories.

Lenka Klimentová postanowiła uwiecznić ten wyjątkowy moment wspólnych wakacji i opublikowała wiele rodzinnych kadrów z synem Cristianem oraz mężem. Para zatańczyła nawet razem na plaży w blasku zachodzącego słońca.

I mamy cudownie. Będzie to piękny tydzień. Także wypoczywamy w ciepełku zapowiedziała szczęśliwa Lenka.

Lenka i Jan Klimentowie tworzą szczęśliwą rodzinę

Lenka Klimentová i Jan Kliment tworzą małżeństwo od 2016 roku. W 2022 roku na świat przyszedł ich syn, Cristian. Oboje kilkukrotnie pojawiali się na parkiecie tanecznego show „Taniec z gwiazdami”, zachwycając widzów swoimi występami. Ich zamiłowanie do tańca towarzyszy im do dziś - nawet na wakacjach nie potrafią powstrzymać się od tworzenia efektownych choreografii. Przypomnijmy, że Jan Kliment trzykrotnie został nagrodzony Kryształową Kulą.

Para zdobyła dużą sympatię internautów, którzy do dziś śledzą ich życie rodzinne prezentowane w mediach społecznościowych. W jednym z ostatnich odcinków podcastu „Call me Mommy” Lenka Klimentová zdobyła się na szczere wyznanie dotyczące relacji z mężem. Podkreśliła, że mimo lepszych i gorszych momentów ich priorytety pozostają niezmienne. Zarówno dla Jana, jak i dla Lenki najważniejsza jest rodzina.

Ja bardzo go kocham i wiem, że to rodzina jest najważniejsza. Rodzina jest po prostu na pierwszym miejscu. wyznała Lenka.

Zobacz więcej:

Relacja Lenki z wakacji, fot. Instagram@lenkakliment

Relacja Lenki z wakacji, fot. Instagram@lenkakliment

Relacja Lenki z wakacji, fot. Instagram@lenkakliment

Relacja Lenki z wakacji, fot. Instagram@lenkakliment