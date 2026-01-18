Lenka Klimentova zdobyła ogromną popularność dzięki udziałowi w "Tańcu z gwiazdami". Prywatnie jest żoną równe znanego tancerza - Jana Klimenta. Małżeństwo nie tylko dzieli ze sobą pasję, lecz także codzienny obowiązek wychowywania syna Christiana. W najnowszym wywiadzie Lenka zdradziła prawdę o swoim małżeństwie.

Lenka Klimentova wzruszona wyznała to 0 relacji z mężem

Podczas rozmowy z Agatą Reszko w podkaście "Call me Mommy" Lenka Klimentova wypowiedziała się szczere o swoim wieloletnim już związku z mężem Janem Klimentem. Przyznała, że wbrew bardzo pozytywnemu wizerunkowi medialnemu, ich relacja - jak każda - miała swoje lepsze i mniej dobre momenty.

Przeżyliśmy różne etapy naszego związku. Nie jest cały czas różowo. Jest różnie. Ale my po prostu chcemy być ze sobą. (...) I to jest ważne. (...) Tyle pięknego czasu ze sobą spędziliśmy. wyznała Klimentova

Mówiąc dalej wyznała, jak ważna jest dla niej rodzina, jaką tworzy z mężem.

Ja bardzo go kocham i wiem, że to rodzina jest najważniejsza. Rodzina jest po prostu na pierwszym miejscu. otwarcie przyznała tancerka

W dalszej części wywiadu Lenka Klimentova wypowiedziała się też o rozwodach w małżeństwach, szczególną uwagę skupiając na dzieciach, którym niezwykle trudno jest odnaleźć się w takiej życiowej sytuacji.

I nie wyobrażam sobie, jak widzę, jak się różni ludzie rozchodzą, rozwodzą, jak muszą cierpieć te dzieci. Ja sobie nie wyobrażam tego, że Christianek przyjdzie i będzie pytał, gdzie jest tata i taty nie ma. Nie wyobrażam sobie tych kłótni, narzucania na siebie złych rzeczy, wytykania na męża, on na mnie. To jest okropne. dodała Lenka

Internauci nie szczędzili komentarzy po wypowiedzi Lenki Klimentovej

Słowa tancerki zostały docenione przez internautów, którzy zgodnie docenili wartości, jakimi w życiu kieruje się Lenka i jakie od lat szerzy razem z Janem Klimentem w mediach.

Widać dojrzałość emocjonalną i właśnie tacy ludzie powinno tworzyć rodzinę. napisała jedna z internautek

Lenka wspaniała kobieta, mama, żona, taka prawdziwa. Mówi to, co czuje, piękne szlachetne serce! czytamy w komentarzach

Lenka to cudowna dziewczyna. Bardzo pozytywna. dodała jedna z słuchających rozmowy

Zobacz także: