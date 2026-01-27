Zarówno Lenka Klimentova, jak i Jan Kliment dali się poznać szerszej polskiej publiczności dzięki telewizyjnemu programowi "Taniec z Gwiazdami". Oboje kilkukrotnie mieli okazję trenować gwiazdy na oczach telewidzów, a tancerz aż trzykrotnie sięgnął nawet po Kryształową Kulę. Prywatnie tworzą udane małżeństwo, co potwierdzają liczne zdjęcia oraz filmiki umieszczane przez nich w mediach społecznościowych. Wieczorem Lenka po raz kolejny podzieliła się bardzo prywatnym, wzruszającym wyznaniem.

Lenka i Jan Klimentovie mają powód do radości!

W wieczornych godzinach Lenka Klimentova udostępniła na swoim Instagramie przepiękne wspomnienie, pokazując swoim obserwatorom szereg przepięknych zdjęć razem z mężem i ich małym synkiem, które zostały wykonane podczas sesji dla magazynu "Viva". Jak przyznała tancerka, fotografie te mają dla niej szczególne znaczenie, a w dodatku były tworzone równo trzy lata temu.

Dzisiaj pojawiło mi się przypomnienie. To już 3 lata temu kiedy robiliśmy jedną z sesji do magazynu 'Viva'. Tu akurat zupełnie inna niż wszystkie, bo z naszym synkiem. napisała Lenka

W opisie do serii zdjęć nie zabrakło też refleksyjnego, nostalgicznego wspomnienia lubianej tancerki.

Cristianek tu był tak bardzo malutki i czas tak szybko mija, że ja już nie pamiętam, jak to było trzymać na rękach takiego maluszka. Super, że można wrócić do zdjęć i powspominać. dodała

Lenka Klimentova szczerze o związku z Janem Klimentem

Lenka Klimentova została obdarzona przez polską publikę ogromną sympatią przede wszystkim ze względu na swoją szczerość i autentyczność, której nie zabrakło w ostatniej rozmowie przeprowadzonej w ramach podcastu "Call me Mommy". Tancerka zdecydowała się podczas niej na szczere wyznanie o relacji, jaka łączy ją z Janem. Nie udając niczego, przyznała, że w ich związku zdarzały się lepsze i mniej dobre momenty, jednak zawsze wygrywała miłość i ich najważniejszy priorytet, jakim jest rodzina.

