Lenka Klimentova i Jan Kliment to jedna z ulubionych par tancerzy w polskim show-biznesie, która prywatnie tworzy małżeństwo od 2016 roku. Razem chętnie pokazują w mediach społecznościowych zarówno swoje zawodowe projekty, jak i prywatne chwile. Teraz zaskoczyli fanów wzruszającą informacją.
Zarówno Lenka Klimentova, jak i Jan Kliment dali się poznać szerszej polskiej publiczności dzięki telewizyjnemu programowi "Taniec z Gwiazdami". Oboje kilkukrotnie mieli okazję trenować gwiazdy na oczach telewidzów, a tancerz aż trzykrotnie sięgnął nawet po Kryształową Kulę. Prywatnie tworzą udane małżeństwo, co potwierdzają liczne zdjęcia oraz filmiki umieszczane przez nich w mediach społecznościowych. Wieczorem Lenka po raz kolejny podzieliła się bardzo prywatnym, wzruszającym wyznaniem.
W wieczornych godzinach Lenka Klimentova udostępniła na swoim Instagramie przepiękne wspomnienie, pokazując swoim obserwatorom szereg przepięknych zdjęć razem z mężem i ich małym synkiem, które zostały wykonane podczas sesji dla magazynu "Viva". Jak przyznała tancerka, fotografie te mają dla niej szczególne znaczenie, a w dodatku były tworzone równo trzy lata temu.
Dzisiaj pojawiło mi się przypomnienie. To już 3 lata temu kiedy robiliśmy jedną z sesji do magazynu 'Viva'. Tu akurat zupełnie inna niż wszystkie, bo z naszym synkiem.
W opisie do serii zdjęć nie zabrakło też refleksyjnego, nostalgicznego wspomnienia lubianej tancerki.
Cristianek tu był tak bardzo malutki i czas tak szybko mija, że ja już nie pamiętam, jak to było trzymać na rękach takiego maluszka. Super, że można wrócić do zdjęć i powspominać.
Lenka Klimentova szczerze o związku z Janem Klimentem
Lenka Klimentova została obdarzona przez polską publikę ogromną sympatią przede wszystkim ze względu na swoją szczerość i autentyczność, której nie zabrakło w ostatniej rozmowie przeprowadzonej w ramach podcastu "Call me Mommy". Tancerka zdecydowała się podczas niej na szczere wyznanie o relacji, jaka łączy ją z Janem. Nie udając niczego, przyznała, że w ich związku zdarzały się lepsze i mniej dobre momenty, jednak zawsze wygrywała miłość i ich najważniejszy priorytet, jakim jest rodzina.
