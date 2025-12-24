Radosne wieści spłynęły do polskich mediów tuż przed świętami. Venus Williams wzięła ślub z włoskim aktorem i modelem Andreą Preti. Wesele pary młodej odbyło się z prawdziwym rozmachem, a luksusowy prezent od siostry tenisistki - Sereny Williams - zwala z nóg! Poznajcie szczegóły.

Venus Williams wzięła ślub

Venus Williams w wieku 45 lat poślubiła swojego partnera, włoskiego aktora i modela Andreę Pretiego, znanego między innymi z ról w polskich filmach "Dziewczyny z Dubaju" i "Pokusa" w reżyserii Marii Sadowskiej.

Ona na ma szlachetną duszę, jest znakomitą artystką i przyjaciółką. Uważam ją za siostrę i część mojej rodziny. Jest niesamowitą reżyserką czytamy we wpisie męża Williams z 2021 roku.

Para zdecydowała się na wystawne uroczystości, które odbyły się w Palm Beach na Florydzie, przyciągając uwagę mediów i fanów sportowej gwiazdy. Ceremonia oraz towarzyszące jej wydarzenia trwały kilka dni - według doniesień od pięciu do sześciu. Świeżo poślubieni małżonkowie cieszyli się każdą chwilą wspólnego świętowania wśród bliskich w wyjątkowym, luksusowym otoczeniu.

Venus Williams otrzymała wyjątkowy prezent od siostry

Venus Williams po swoim ślubie z Andreią Pretim otrzymała od siostry Sereny Williams wyjątkowy prezent - luksusowy jacht, który stał się częścią wielodniowych uroczystości i imprez związanych z ich świętowaniem w Palm Beach. Serena nie tylko przekazała jacht jako prezent, ale zadbała też o jego organizację i gości. Ukochana siostra Venus stworzyła niezapomniany moment dla świeżo upieczonej pary i ich bliskich.

Byłaś moją najlepszą przyjaciółką, moją opiekunką, nauczycielką i przypomnieniem, by zawsze iść przez życie z poczuciem celu. Widzieć cię tak szczęśliwą, tak kochaną, tak promienną… to znaczy dla mnie wszystko. Za miłość, za partnerstwo, za śmiech i za całe życie codziennego wybierania siebie nawzajem. Nie mogłabym być bardziej dumna, stojąc u twojego boku, nie tylko dziś, ale zawsze napisała Serena w poruszającym wpisie.

