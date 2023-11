Robert Lewandowski w poruszających słowach wspominał swojego tatę. Jeden z najlepszych i najpopularniejszych piłkarzy świata w szczerej rozmowie z Anitą Werner, w programie "Fakty po faktach" opowiedział o swojej karierze i nie ukrywał, że jest dumny z tego, że nosi opaskę kapitana w drużynie Bayernu Monachium. Robert Lewandowski przyznał także, że wie, że jego zmarły ojciec z pewnością również byłby z niego dumny... Zobaczcie, co powiedział Robert!

Tata Roberta Lewandowskiego zmarł kiedy piłkarz był jeszcze nastolatkiem. Sportowiec już kilka lat temu, w rozmowie z Magdaleną Mołek zdradził, że jego ojciec zmarł nagle, w swoim domu.

Teraz Robert Lewandowski w programie "Fakty po faktach" znów wspominał swojego tatę i przyznał, że jego ojciec byłby dumny, gdyby widział, jak wielki sukces odniósł jego syn.

Nie ma co ukrywać, że była to osoba bardzo ważna w moim życiu, która pomagała mi wielokrotnie. Dzięki niemu jestem tu, gdzie jestem. Dbał o to, żebym się rozwijał nie tylko jako piłkarz, ale też jako człowiek. Zawsze moim marzeniem było to, żeby tata zobaczył kiedyś mój mecz na żywo. To się niestety nie udało, ale mam nadzieję, że patrzy na mnie z góry i dostrzega jeszcze więcej szczegółów - zdradził w rozmowie z Anitą Werner.