W ostatnim odcinku „Sanatorium miłości” doszło do przełomowego momentu. Basia pożegnała się z programem. Uczestnicy zarzucili seniorce, że od początku sezonu psuje atmosferę. W pewnym momencie zainterweniowała prowadząca, Marta Manowska. Po zwołaniu narady wszyscy, Basia zdecydowała, że najlepiej będzie, jeśli opuści produkcję. To wywołało lawinę komentarzy. W mediach społecznościowych starły się dwa głosy. Wielu osobom nie spodobało się, jak potraktowano kuracjuszkę.

Basia odeszła z „Sanatorium miłości”. Część widzów odetchnęła

W niedzielnym odcinku Basia opuściła „Sanatorium miłości”. Atmosfera zrobiła się gorąca po spotkaniu z Robertem Korzeniowskim. Kuracjusze stwierdzili, że Basia była nieznośna i chciała zaskarbić sobie całą uwagę. W dodatku przerywała trenerowi i spięła się z Teresą podczas nauki chodzenia.

Prowadząca program stwierdziła, że musi zareagować, bo inaczej dojdzie do tragedii. Marta Manowska zwołała naradę. Po niej Basia opuściła „Sanatorium miłości”. Spora część widzów przyznała w mediach społecznościowych, że poczuła ulgę. Wiele osób miało problem z oglądaniem programu ze względu na zachowanie Basi.

Nareszcie

Chyba produkcja musiała tu wkroczyć, bo z własnej woli by nie odeszła. Toksyczna osoba

Wreszcie będzie normalnie

Nie umiała żyć w grupie, była bardzo uciążliwa

Ciężko było oglądać odcinek z nią czytamy.

Widzowie bronią Basi z „Sanatorium miłości”

Jednak w mediach społecznościowych pojawiła się także spora grupa widzów „Sanatorium miłości”, która stanęła w obronie Basi. Internauci zwrócili uwagę na to, że to produkcja wybrała uczestniczkę do programu. W komentarzach pojawiły się sugestie, że obraz seniorki mógł zostać zmanipulowany. Zrzucono też, że Basia została wręcz publicznie napiętnowana.

Warto by było zapytać, czemu tak się zachowuje, może potrzebuje pomocy, może sobie z czymś nie radzi, trochę empatii, ludzie, co z wami

Myślę, że ma jakiś problem…

Sanatorium winno ją wesprzeć i skierować do specjalisty

Ciekawe, czy zaproponowali Basi psychologa, takie usunięcie człowieka to trauma. Zawiniła nie Basia, a ci, którzy dobierają osoby do programu, według mnie trochę ją wystawili. My widzieliśmy tylko to, co postanowili nam pokazać, dlatego unikam oceniania uczestników

Nie spodobało mi się napiętnowanie jej na wizji piszą internauci.

Zobacz także: