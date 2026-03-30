W ostatnim odcinku „Sanatorium miłości” doszło do prawdziwej rewolucji. Wreszcie doszło do poważnej konfrontacji całej grupy kuracjuszy z Basią, którą zwołała sama Marta Manowska. Uczestnicy programu uznali, ze Basia przekroczyła wszelkie granice. Ostatecznie seniorka pożegnała się z programem. Wygląda na to, że w nadchodzącym odcinku znów czeka nas mnóstwo burzliwych momentów.

Fani „Sanatorium miłości” uderzają w Ewę. Chodzi o Mike’a

Po zwiastunie nowego odcinka „Sanatorium miłości”, który widzowie zobaczą już w poniedziałek, w komentarzach wybuchła burza. Internauci nie szczędzili krytycznych komentarzy pod adresem Ewy. Oglądający show mają dość, że kobieta cały czas zwodzi Mike’a, który jest nią wyraźnie wpatrzony.

Oprócz tego internauci zwrócili również uwagę na zbyt wybuchowe zachowanie Ewy, która mocno zwróciła się do Mike'a, któremu dopiero co postanowiła dać szansę, wiedząc, że jest w niej zauroczony. Fani zaczęli sugerować, że kuracjuszka może mieć o sobie zbyt wysokie mniemanie.

Ewa jakaś niemiła się zrobiła. To dopiero wychodzi, jakie wysokie mniemanie ma o sobie. A z początku taka cichutka była…

Mogła mu powiedzieć innym tonem. Słabe to było

Nieładnie, tym tonem… Gdzie ta klasa?

Po co pani Ewa zaprosiła tego pana na randkę? Przecież widać, że pan jest panią oczarowany, a może nawet zakochany. On jest pani obojętny, to było widać po chłodzie i obojętności, tak się nie robi

Brak kultury i klasy, tak się odezwać, taka „dama”, brak słów czytamy.

Przez pewien czas wszystko wskazywało na to, że Ewa i Mike dadzą sobie szansę. Jednak niewykluczone, że kuracjusz postanowił poszukać szczęścia gdzieś indziej. Okazało się, że w nowym odcinku Mike z „Sanatorium miłości” całuje inną uczestniczkę.

Widzowie „Sanatorium miłości” stają w obronie Teresy

Po zwiastunie nowego odcinka widzowie zwrócili uwagę na inną sytuację w „Sanatorium miłości”. Internauci zauważyli, że choć Henryk wcześniej wydawał się być zainteresowany Teresą, zaczął podrywać Ewę. Fani podkreślili, że współczują Teresie i stają za nią murem.

Bardzo szkoda mi Teresy, widząc jak zdeklarowany amant ślini się do jej koleżanki… Niefajna sytuacja czytamy.

A to dopiero jedynie zapowiedź emocji, jakie czekają nas w nadchodzącym odcinku „Sanatorium miłości”.

