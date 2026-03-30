Trudno nadążyć za uczestnikami w "Sanatorium miłości" oraz emocjami, które nam serwują. Dopiero co można było mieć wrażenie, że Ewa i Mike dają sobie szansę a chwilę później dochodzi do dramy. Czy obecność nowej uczestniczki na dobre przekreśli relacje tej dwójki? Nowy zwiastun "Sanatorium miłości" może wywołać niemałe emocje.

Co z relacją Mike'a i Ewy w "Sanatorium miłości"?

Nie wątpliwości, że Mike zauroczył się w Ewie od pierwszego wejrzenia już podczas speed datingu w "Sanatorium miłości". Zdecydował się "kuć żelazo póki gorące", jednak jego podejście nie spodobało się Ewie, która zdecydowała się dać mu kosza. Mężczyzna nie ukrywał smutku, jednak jak się okazuje, może jeszcze nie wszystko stracone.

Jego zauroczenie Ewą dostrzegają również inni uczestnicy. Paweł przyznał:

Ja myślę, że Ty z Ewą nie powinieneś się tak angażować. Tak stopniowo. Ona sama może przemyśli, zadecyduje.

Sam Mike przyznał mu rację: "Trochę za szybko ruszyłem, ja to zauważyłem, już zwolniłem".

Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł, a to właśnie spokojność i grzeczność doprowadzi do celu.

Szansa pojawiła się szybciej, niż mógłby się tego spodziewać. Kiedy Ewa wygrała aktywność, którą przygotował dla nich Robert Korzeniowski, gość nowego odcinka "Sanatorium miłości", miała okazję zaprosić kogoś na randkę. Ku zdziwieniu samego Mike'a to właśnie jego wybrała.

Na randkę wybrałam Mike'a, ponieważ w ostatnim czasie robił się poważny. Na początku był taki szalony, jego zachowanie jest w tej chwili poprawne, więc chciałabym spotkać się z nim na randce, żeby usłyszeć coś więcej o nim.

fot. mat. prasowe Sanatorium miłości

Ewa tuż przed randką odbyła rozmowę z Teresą. Przyznała, dlaczego zdecydowała się przystopować zapędy Mike'a:

Od razu chciał wejść w relację, a to tak się nie da. Pierw trzeba poznać się od podstaw.

Mike doskonale przygotował się do randki, przynosząc Ewie bukiet ulubionych róż oraz coś słodkiego. Sam przed kamerami przyznał:

Niestety to jest prawda, że do Ewy ciężko jest dotrzeć. Jest szansa jakaś maleńka, ale jest.

"Jak mnie wybrałaś to poczułem się wyjątkowy" - nie ukrywał. Podczas ich wspólnej randki doszło do małego zbliżenia. Ewa zgodziła się na propozycję masażu stóp. Czy ich relacja biegnie ku dobremu? Niestety te dobre wibracje może zakłócić zwiastun kolejnego odcinka.

fot. mat. prasowe Sanatorium miłości

Relacja Ewy i Mike'a spisana na straty? Nowy zwiastun "Sanatorium miłości"

Wygląda na to, że dobra passa między Ewą i Mikiem nie trwała długo. Już w zapowiedzi kolejnego odcinka jesteśmy świadkami spięcia. Ewa nie wytrzymała:

Cicho bądź! Ja chciałam swobodnie oddychać a Ty mnie zmuszasz do rozmowy.

Bez komentarza, przepraszam odpowiedział.

To jednak nie jedyna sytuacja. Produkcja "Sanatorium miłości" pokazała również fragment rozmowy Teresy i Mike'a podczas potańcówki, kiedy Ewa tańczyła z Henrykiem:

Pięknie wyglądają, zobacz oni do siebie pasują przekonywała.

"Straciłem bezpowrotnie partnerkę swoją" - przyznał.

Nowa uczestniczka w "Sanatorium miłości"

Po tym, jak Basia opuściła "Sanatorium miłości" do programu weszła nowa uczestniczka. "Zawrócę w głowie wszystkim panom" - usłyszeliśmy. W zwiastunie pokazany został również pocałunek Mike'a z nową kuracjuszką. Czy zrobił to na złość Ewie? Tego dowiemy się już podczas kolejnego odcinka, który zaplanowany jest na Poniedziałek Wielkanocny.

