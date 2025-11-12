11 listopada 2025 r., z okazji Święta Niepodległości, odbył się koncert "Polska na TAK!" transmitowany przez Telewizję Polską. Wydarzenie zgromadziło plejadę polskich artystów, którzy wykonali znane utwory oraz pieśni patriotyczne. Na scenie pojawili się m.in. Kayah, Piotr Kupicha, Mery Spolsky, Sarsa, Wiktor Dyduła, Alicja Szemplińska i Maciej Musiałowski. Gospodarzami wieczoru byli Łukasz Nowicki oraz Davina Reeves. Całe widowisko miało na celu uczczenie narodowego święta i oddanie hołdu polskiej historii poprzez muzykę. Występy artystów wywołały silne emocje wśród widzów, czego dowodem była fala komentarzy na oficjalnych mediach społecznościowych TVP.

Koncert "Polska na TAK!" poruszył publiczność w Święto Niepodległości

Jednym z najbardziej komentowanych momentów koncertu "Polska na TAK!" TVP był występ Piotra Kupichy. Artysta zaprezentował utwór "Mój jest ten kawałek podłogi" zespołu Mr. Zoob. Widzowie byli zachwyceni nie tylko interpretacją, ale i wyglądem wokalisty, który pojawił się na scenie w eleganckim garniturze. Komentarze internautów były pełne emocji:

Wow! Bardzo elegancki dzisiaj! Super interpretacja! I z taką wspaniałą orkiestrą!

Zdecydowanie był ogień na scenie i kawałek podłogi sam chodził.

Super wykon. Brawo!

Chwyta za serce - komentują zachwyceni internauci.

Nie brakowało też bardziej krytycznych głosów, choć większość wypowiedzi wskazywała na pozytywny odbiór. Występ Piotra Kupichy dla wielu był najmocniejszym punktem wieczoru.

Maciej Musiałowski i Alicja Szemplińska wzruszyli widzów koncertu "Polska na TAK!"

Maciej Musiałowski wykonał klasyczną pieśń patriotyczną "O mój rozmarynie". Jego interpretacja wzruszyła wielu widzów, o czym świadczą liczne emocjonalne reakcje w sieci. Publiczności bardzo spodobała się interpretacja artysty. A to tylko część pozytywnych komentarzy:

Wzruszające wykonanie.

Piękne wykonanie! Inne niż zwykle, ale miło posłuchać.

Wzrusza za każdym razem, piękne wykonanie - pisali internauci.

Kolejnym momentem, który wywołał silne emocje, był występ Alicji Szemplińskiej z utworem "My, Pierwsza Brygada". Artystka zachwyciła widzów zarówno głosem, jak i sceniczną charyzmą.

Pięknie... Poruszający występ.

Przepiękne wykonanie, bardzo wzruszające.

Kocham te emocje i ten głos, coś pięknego.

Piękna osoba o wspaniałym wokalu. Duma mieć taką osobę w naszym kraju - czytamy w komentarzach.

Występ Szemplińskiej był dla wielu osób kulminacyjnym momentem koncertu. Jej interpretacja pieśni legionowej zyskała miano jednego z najpiękniejszych wykonań wieczoru. Ten dzień budził emocje nie tylko ze względu na uroczyste koncerty. Warto przypomnieć, że prezydencka para, Marta i Karol Nawroccy pojawili się na uroczystości 11 listopada.

Burza komentarzy w sieci. Internauci ostro o koncercie TVP

Koncert "Polska na TAK!" TVP może z pewnością uznać za udany. Chociaż wiele komentarzy wyrażało zachwyt i wzruszenie, pojawiły się też bardzo krytyczne opinie.

Słaby! Co tam widzicie ciekawego, bo ja zasnęłam niemalże na tym koncercie.

Koncert porażka. Wszystkie utwory pokaleczone - napisało kilkoro internautów, ale negatywne oceny to zdecydowana mniejszość.

Warto wziąć pod uwagę, że w lawinie komentarzy, która zalała media po koncercie "Polska na TAK!", przeważają jednak takie opinie jak:

Obejrzeliśmy od początku do końca z rozrzewnieniem i każdy utwór miał moc przekazu. Wszyscy dali z siebie wszystko!

Genialny koncert i całą rodziną chętnie słuchaliśmy.

Świetny koncert! Fantastyczne aranże. Ciekawi artyści i interpretacje! W końcu inaczej niż zawsze.

