W Warszawie odbył się koncert „Wspólna Niepodległa 2025”, który zgromadził tłumy. Na scenie pojawiły się gwiazdy, jak Justyna Steczkowska, Natalia Szroeder czy Margaret. Zobaczcie, jak zachwyciły swoimi spektakularnymi stylizacjami.
11 listopada 2025 roku o godzinie 18:00 w warszawskiej Cytadeli przy Placu Gwardii 1 odbył się koncert "Wspólna Niepodległa 2025". Wydarzenie było częścią obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Koncert zgromadził tłumy mieszkańców Warszawy i przyjezdnych, którzy mogli zobaczyć występy wyjątkowych artystów. Uroczystość miała na celu połączenie różnych tradycji muzycznych w nowoczesnej aranżacji, a na scenie pojawiła się plejada gwiazd.
Stylizacje gwiazd na koncercie "Wspólna Niepodległa 2025"
Koncert "Wspólna Niepodległa 2025" był nie tylko wydarzeniem muzycznym, ale i modowym. Na wyjątkowym koncercie z okazji 11 listopada na scenie pojawiła się m.in. Justyna Steczkowska, która wystąpiła w długiej, dopasowanej sukni z głębokim dekoltem i aplikacją w talii, a kolor kreacji wyraźnie nawiązywał do święta narodowego. Gwiazda uzupełniła stylizację kolczykami w odcieniu krwistej czerwieni.
Z kolei Natalia Szroeder wybrała czarny koronkowy kombinezon, który założyła pod sukienkę z odważnym rozcięciem na nodze. Jej stylizacja wyróżniała się klasyką i subtelnością, a jednocześnie była bardzo kobieca. Margaret natomiast pojawiła się na scenie w ogromnym futrze, czarnym gorsecie i legginsach, co było odważnym wyborem.
Justyna Steczkowska
Natalia Szroeder
Ania Dąbrowska
Margaret
Sebastian Karpiel-Bułecka
Rafał Trzaskowski
Natalia Szroeder
Justyna Steczkowska