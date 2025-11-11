11 listopada 2025 roku o godzinie 18:00 w warszawskiej Cytadeli przy Placu Gwardii 1 odbył się koncert "Wspólna Niepodległa 2025". Wydarzenie było częścią obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Koncert zgromadził tłumy mieszkańców Warszawy i przyjezdnych, którzy mogli zobaczyć występy wyjątkowych artystów. Uroczystość miała na celu połączenie różnych tradycji muzycznych w nowoczesnej aranżacji, a na scenie pojawiła się plejada gwiazd.

Stylizacje gwiazd na koncercie "Wspólna Niepodległa 2025"

Koncert "Wspólna Niepodległa 2025" był nie tylko wydarzeniem muzycznym, ale i modowym. Na wyjątkowym koncercie z okazji 11 listopada na scenie pojawiła się m.in. Justyna Steczkowska, która wystąpiła w długiej, dopasowanej sukni z głębokim dekoltem i aplikacją w talii, a kolor kreacji wyraźnie nawiązywał do święta narodowego. Gwiazda uzupełniła stylizację kolczykami w odcieniu krwistej czerwieni.

Z kolei Natalia Szroeder wybrała czarny koronkowy kombinezon, który założyła pod sukienkę z odważnym rozcięciem na nodze. Jej stylizacja wyróżniała się klasyką i subtelnością, a jednocześnie była bardzo kobieca. Margaret natomiast pojawiła się na scenie w ogromnym futrze, czarnym gorsecie i legginsach, co było odważnym wyborem.

