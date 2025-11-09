Wszystko wskazuje na to, że widzowie już teraz pokochali najnowsze show telewizjne, którego gospodarzem została Małgorzata Rozenek. Za nami kolejny, drugi odcinek programu, dotyczącego wielkich metamorfoz, "Bez kompleksów". Po nim z kolei widzowie ruszyli z komentarzami. Zdania są podzielone!

Komentarze po kolejnym odcinku programu Małgorzaty Rozenek

Bez wątpienia to dobry czas dla Małgorzaty Rozenek. Ulubienica widzów nie ukrywa, że dużo się u niej dzieje, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Jakiś czas temu ta wspólnie rodziną - mężem Radosławem oraz synami, wprowadziła się do wymarzonego domu. Jej kariera także nabrała tempa - kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że "Perfekcyjna Pani domu" została twarzą najnowszej edycji "Królowej Przetrwania". Co więcej, na antenie pojawił się także jej nowy program. Małgorzata Rozenek na premierze swojego nowego show nie ukrywała eksyctacji. Emocji nie brakuje także po drugim odcinku.

"Bez Kompleksów" Małgorzaty Rozenek cieszy się dużą popularnością

Jak się okazuje, widzowie kochają metamorfzoy! Pierwszy odcinke programu Małgorzaty Rozenek został bardzo dobrze przyjęty. Drugi z kolei wzbudził sporo emocji. Okazuje się, że wszystko przez transformację bohaterki, która pojawiła się na naszych szklanych ekranach. Tym razem gościem show była 48-letnia Magdalena Gularek, która przeszła niesamowitą metamorfzoę - ta schudła aż 72 kilogramy. Sama zainteresowana jednak przyznała, że nie jest zadowolona ze swojej nowej przemiany. Bohaterka show wyznała, że znajomi z pracy nie pochwalają jej nowego wizerunku:

Wiesz co mi ludzie mówią? Że źle wyglądam, że za bardzo schudłam, że jestem za chuda, że powinnam przytyć. To są ludzie, koleżanki z pracy, którzy otrząsają się na mój widok z obrzydzenia, bo uważają, że wyglądam ohydnie (...) Tylko w rodzinie czuję wsparcie mówiła przed kamerą.

Sami widzowie jednak są innego zdania:

😍😍Przepiękna przemiana♥️🌹

Dla mnie super zmiana, a ci którzy hejtują to po prostu z zazdrości.

Niesamowita!! 😍❤️

A co Wy myślicie o tej metamorfozie?

